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Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC

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Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 1
Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 2
Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 3
Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 1
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 2
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 3
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728028
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
250x45x229 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х8
Вес, кг.
1.45

Описание товара Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC

Видеорегистратор TIANDY TC-R3120 2MC записывает видео с разрешением 4K UHD. Он поддерживает до 20 каналов и создаёт чёткое изображение благодаря 8-мегапиксельной матрице. Устройство подходит для систем видеонаблюдения с гибкой настройкой режимов записи и удобным подключением к сети.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy TC-R3120 2MC




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
250x45x229 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор TIANDY TC-R3120 2MC записывает видео с разрешением 4K UHD. Он поддерживает до 20 каналов и создаёт чёткое изображение благодаря 8-мегапиксельной матрице. Устройство подходит для систем видеонаблюдения с гибкой настройкой режимов записи и удобным подключением к сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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