Описание товара Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D)

Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное решение для систем видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество записи и широкие функциональные возможности. Данная модель поддерживает максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160, что гарантирует детализированное изображение. Она способна записывать до 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что позволяет получать плавное и чёткое видео. Видеорегистратор оснащен двумя отсеками для HDD или SSD с поддержкой интерфейса подключения SATA, каждый из которых может иметь объем до 6 ТБ, что дает пользователю возможность хранить значительное количество данных. Накопители в комплект не входят, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант с учетом индивидуальных потребностей. Для подключения к мониторам и дисплеям видеорегистратор имеет один разъем HDMI и один разъем VGA, что обеспечивает гибкость в выборе устройств вывода изображения. Максимальная скорость сети Ethernet достигает 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю передачу данных и стабильную работу в сетевой среде. Устройство не предусматривает подключение внешнего накопителя через USB, что ориентирует его на работу с внутренними накопителями. При этом, видеорегистратор отличается небольшим весом в 2,6 кг и потребляет всего 15 Вт, что делает его энергоэффективным решением. HiWatch предлагает данный видеорегистратор с поддержкой до 16 IP-каналов, что позволяет интегрировать его в наиболее сложные и обширные системы видеонаблюдения. Надежность, качество и функциональность делают его отличным выбором как для предпринимателей, так и для использования в домашних условиях.