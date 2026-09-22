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Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D)

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Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 1
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 2
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 3
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 4
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 5
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 1
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 2
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 3
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 4
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 5
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731721
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
16 портов
Питание
От сети, РоЕ
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
385x315x52 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.7

Описание товара Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D)

Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное решение для систем видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество записи и широкие функциональные возможности. Данная модель поддерживает максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160, что гарантирует детализированное изображение. Она способна записывать до 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что позволяет получать плавное и чёткое видео. Видеорегистратор оснащен двумя отсеками для HDD или SSD с поддержкой интерфейса подключения SATA, каждый из которых может иметь объем до 6 ТБ, что дает пользователю возможность хранить значительное количество данных. Накопители в комплект не входят, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант с учетом индивидуальных потребностей. Для подключения к мониторам и дисплеям видеорегистратор имеет один разъем HDMI и один разъем VGA, что обеспечивает гибкость в выборе устройств вывода изображения. Максимальная скорость сети Ethernet достигает 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю передачу данных и стабильную работу в сетевой среде. Устройство не предусматривает подключение внешнего накопителя через USB, что ориентирует его на работу с внутренними накопителями. При этом, видеорегистратор отличается небольшим весом в 2,6 кг и потребляет всего 15 Вт, что делает его энергоэффективным решением. HiWatch предлагает данный видеорегистратор с поддержкой до 16 IP-каналов, что позволяет интегрировать его в наиболее сложные и обширные системы видеонаблюдения. Надежность, качество и функциональность делают его отличным выбором как для предпринимателей, так и для использования в домашних условиях.

Отзывы о товаре Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N316/2P(D)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
16 портов
Питание
От сети, РоЕ
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
385x315x52 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное решение для систем видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество записи и широкие функциональные возможности. Данная модель поддерживает максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160, что гарантирует детализированное изображение. Она способна записывать до 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что позволяет получать плавное и чёткое видео. Видеорегистратор оснащен двумя отсеками для HDD или SSD с поддержкой интерфейса подключения SATA, каждый из которых может иметь объем до 6 ТБ, что дает пользователю возможность хранить значительное количество данных. Накопители в комплект не входят, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант с учетом индивидуальных потребностей. Для подключения к мониторам и дисплеям видеорегистратор имеет один разъем HDMI и один разъем VGA, что обеспечивает гибкость в выборе устройств вывода изображения. Максимальная скорость сети Ethernet достигает 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю передачу данных и стабильную работу в сетевой среде. Устройство не предусматривает подключение внешнего накопителя через USB, что ориентирует его на работу с внутренними накопителями. При этом, видеорегистратор отличается небольшим весом в 2,6 кг и потребляет всего 15 Вт, что делает его энергоэффективным решением. HiWatch предлагает данный видеорегистратор с поддержкой до 16 IP-каналов, что позволяет интегрировать его в наиболее сложные и обширные системы видеонаблюдения. Надежность, качество и функциональность делают его отличным выбором как для предпринимателей, так и для использования в домашних условиях.
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Отзывы


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