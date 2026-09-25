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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 8
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 9
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 10
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 8
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 9
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 10
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728461
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
720

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm

Видеокамера HiWatch — надёжное решение для обеспечения безопасности в любых погодных условиях. Эта уличная камера видеонаблюдения с купольным корпусом выполнена в стильном белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге. Рабочая температура от -40 до +60 °С позволяет использовать её как в суровых зимних, так и в жарких летних условиях, обеспечивая круглогодичную защиту вашего объекта. Встроенная матрица 1.3 МПикс. и разрешение 2688x1520 пикселей обеспечивают чёткое и детализированное изображение, что особенно важно для распознавания лиц и номеров автомобилей. Камера оснащена цифровым WDR, что позволяет получать качественное изображение даже при сложных световых условиях, например, когда объект освещен сзади. Функция день/ночь и наличие ИК подсветки обеспечивают эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Для удобства подключения предусмотрен порт RJ-45, что позволяет интегрировать камеру в проводную сеть. Отсутствие Wi-Fi и микрофона делает её идеально подходящей для использования в местах, где важна безопасность данных и нет необходимости в записи звука. Камера HiWatch — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надёжность в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — надёжное решение для обеспечения безопасности в любых погодных условиях. Эта уличная камера видеонаблюдения с купольным корпусом выполнена в стильном белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге. Рабочая температура от -40 до +60 °С позволяет использовать её как в суровых зимних, так и в жарких летних условиях, обеспечивая круглогодичную защиту вашего объекта. Встроенная матрица 1.3 МПикс. и разрешение 2688x1520 пикселей обеспечивают чёткое и детализированное изображение, что особенно важно для распознавания лиц и номеров автомобилей. Камера оснащена цифровым WDR, что позволяет получать качественное изображение даже при сложных световых условиях, например, когда объект освещен сзади. Функция день/ночь и наличие ИК подсветки обеспечивают эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Для удобства подключения предусмотрен порт RJ-45, что позволяет интегрировать камеру в проводную сеть. Отсутствие Wi-Fi и микрофона делает её идеально подходящей для использования в местах, где важна безопасность данных и нет необходимости в записи звука. Камера HiWatch — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надёжность в системах видеонаблюдения.
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Доставка
Отзывы


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