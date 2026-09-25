Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm
Видеокамера HiWatch — надёжное решение для обеспечения безопасности в любых погодных условиях. Эта уличная камера видеонаблюдения с купольным корпусом выполнена в стильном белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге. Рабочая температура от -40 до +60 °С позволяет использовать её как в суровых зимних, так и в жарких летних условиях, обеспечивая круглогодичную защиту вашего объекта. Встроенная матрица 1.3 МПикс. и разрешение 2688x1520 пикселей обеспечивают чёткое и детализированное изображение, что особенно важно для распознавания лиц и номеров автомобилей. Камера оснащена цифровым WDR, что позволяет получать качественное изображение даже при сложных световых условиях, например, когда объект освещен сзади. Функция день/ночь и наличие ИК подсветки обеспечивают эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Для удобства подключения предусмотрен порт RJ-45, что позволяет интегрировать камеру в проводную сеть. Отсутствие Wi-Fi и микрофона делает её идеально подходящей для использования в местах, где важна безопасность данных и нет необходимости в записи звука. Камера HiWatch — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надёжность в системах видеонаблюдения.
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