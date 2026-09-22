Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый
Видеокамера TP-Link — надежный помощник для внутреннего видеонаблюдения. Благодаря поворотному корпусу вы легко контролируете всё пространство, не упуская ни одной детали. Картинка четкая и детализированная: разрешение 2560x1440 пикселей и матрица на 4 мегапикселя позволяют распознать важные мелочи даже при приближении. Встроенный микрофон фиксирует звук — вы всегда в курсе событий. Аппаратный WDR выравнивает освещенность, помогая видеть всё чётко даже при перепадах яркости. Съёмка днем и ночью: функция день/ночь и ИК-подсветка гарантируют информативные записи вне зависимости от времени суток. Камера работает с картами памяти microSD емкостью до 512 ГБ — это сотни часов видео без забот о свободном месте. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, а встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Надежно работает при температуре от -10 до +40 °C — камера легко адаптируется к разным условиям внутри помещений.
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