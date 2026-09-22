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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 8
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 9
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 10
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 11
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 12
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 13
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 14
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 15
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 16
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 17
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 18
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 19
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 20
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 21
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 17
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 18
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 19
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 20
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 21
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 499 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727892
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
521

Описание товара Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый

Видеокамера TP-Link — надежный помощник для внутреннего видеонаблюдения. Благодаря поворотному корпусу вы легко контролируете всё пространство, не упуская ни одной детали. Картинка четкая и детализированная: разрешение 2560x1440 пикселей и матрица на 4 мегапикселя позволяют распознать важные мелочи даже при приближении. Встроенный микрофон фиксирует звук — вы всегда в курсе событий. Аппаратный WDR выравнивает освещенность, помогая видеть всё чётко даже при перепадах яркости. Съёмка днем и ночью: функция день/ночь и ИК-подсветка гарантируют информативные записи вне зависимости от времени суток. Камера работает с картами памяти microSD емкостью до 512 ГБ — это сотни часов видео без забот о свободном месте. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, а встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Надежно работает при температуре от -10 до +40 °C — камера легко адаптируется к разным условиям внутри помещений.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C225 5-5мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — надежный помощник для внутреннего видеонаблюдения. Благодаря поворотному корпусу вы легко контролируете всё пространство, не упуская ни одной детали. Картинка четкая и детализированная: разрешение 2560x1440 пикселей и матрица на 4 мегапикселя позволяют распознать важные мелочи даже при приближении. Встроенный микрофон фиксирует звук — вы всегда в курсе событий. Аппаратный WDR выравнивает освещенность, помогая видеть всё чётко даже при перепадах яркости. Съёмка днем и ночью: функция день/ночь и ИК-подсветка гарантируют информативные записи вне зависимости от времени суток. Камера работает с картами памяти microSD емкостью до 512 ГБ — это сотни часов видео без забот о свободном месте. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, а встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Надежно работает при температуре от -10 до +40 °C — камера легко адаптируется к разным условиям внутри помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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