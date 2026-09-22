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Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm)

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Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm) - фото 1
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm) - фото 1
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732061
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
460

Описание товара Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm)

Видеокамера TP-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Изготовленная в компактном купольном корпусе белого цвета, эта камера органично впишется в любую архитектуру. Ключевой особенностью камеры является матрица на 4 МПикс., которая обеспечивает разрешение 2560x1440 пикселей, давая четкую и детализированную картинку. Функция день/ночь позволяет получать качественное изображение как в светлое, так и в темное время суток, а наличие ИК подсветки гарантирует видимость даже в полной темноте. Камера не поддерживает карты памяти, что способствует повышенной безопасности данных, передаваемых по проводному подключению через порт RJ-45. Также отсутствует поддержка Wi-Fi, что исключает зависимость от беспроводных сетей и повышает надежность связи. Устройство отвечает стандарту защиты IP67, что обеспечивает полную защиту от пыли и позволяет выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает камеру пригодной для использования в самых суровых климатических условиях. Видеокамера TP-Link — это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для наружного наблюдения, сочетающее в себе высокую производительность и устойчивость к внешним факторам.

Отзывы о товаре Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Изготовленная в компактном купольном корпусе белого цвета, эта камера органично впишется в любую архитектуру. Ключевой особенностью камеры является матрица на 4 МПикс., которая обеспечивает разрешение 2560x1440 пикселей, давая четкую и детализированную картинку. Функция день/ночь позволяет получать качественное изображение как в светлое, так и в темное время суток, а наличие ИК подсветки гарантирует видимость даже в полной темноте. Камера не поддерживает карты памяти, что способствует повышенной безопасности данных, передаваемых по проводному подключению через порт RJ-45. Также отсутствует поддержка Wi-Fi, что исключает зависимость от беспроводных сетей и повышает надежность связи. Устройство отвечает стандарту защиты IP67, что обеспечивает полную защиту от пыли и позволяет выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает камеру пригодной для использования в самых суровых климатических условиях. Видеокамера TP-Link — это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для наружного наблюдения, сочетающее в себе высокую производительность и устойчивость к внешним факторам.
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Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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