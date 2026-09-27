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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм

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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257636
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
900

Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм

Видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-B2-30p представляет собой высокотехнологичное устройство. Устанавливается она на улице перед подъездами жилых домов, перед входом в частные домовладения, на территориях административных, производственных и социальных объектов. Функционирует на основе процессора HiSilicon Technologies. Оснащена объективом с фокусом 2.8 мм и матрицей Sony IMX307 с разрешением 1920х1080 и скоростью записи видео 25 кадр/с. Располагает функцией день/ночь, позволяющей работать в круглосуточном режиме, переходя в ночное время с цветного на черно-белое изображение. Корпус видеокамеры IP FALCON EYE FE-IPC-B2-30p выполнен из прочных современных материалов. В ночное время включается ИК-подсветка, обеспечивающая качественное изображение, автоматически производя регулировку освещенности. Может функционировать в любой климатической зоне, так как не реагирует на температурные изменения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-B2-30p представляет собой высокотехнологичное устройство. Устанавливается она на улице перед подъездами жилых домов, перед входом в частные домовладения, на территориях административных, производственных и социальных объектов. Функционирует на основе процессора HiSilicon Technologies. Оснащена объективом с фокусом 2.8 мм и матрицей Sony IMX307 с разрешением 1920х1080 и скоростью записи видео 25 кадр/с. Располагает функцией день/ночь, позволяющей работать в круглосуточном режиме, переходя в ночное время с цветного на черно-белое изображение. Корпус видеокамеры IP FALCON EYE FE-IPC-B2-30p выполнен из прочных современных материалов. В ночное время включается ИК-подсветка, обеспечивающая качественное изображение, автоматически производя регулировку освещенности. Может функционировать в любой климатической зоне, так как не реагирует на температурные изменения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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