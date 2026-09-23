Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%7 800 руб. 10 920 руб.
В наличии
Код товара: 512489
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 800 руб. -29%
10 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х6
Вес, г.
420
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
Аналоговая камера Hiwatch DS-T800(B) (2.8 mm) выполняет съемку в максимальном разрешении 3840x2160 пикселей, гарантируя детализацию каждого элемента. Ночной режим улучшает яркость картинки при слабом внешнем освещении. Фиксация устройства за пределами помещений производится с использованием монтажного комплекта. Металлический корпус аналоговой камеры Hiwatch DS-T800(B) (2.8 mm) защищен по стандарту IP67, который исключает риск негативного воздействия влаги. Выбор угла наклона и поворота осуществляется вручную. Функция «Баланс белого» помогает устранить искажения тонов. Полноценная работы модели возможна при колебаниях температур от -40° до 60° C.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Аналоговая камера Hiwatch DS-T800(B) (2.8 mm) выполняет съемку в максимальном разрешении 3840x2160 пикселей, гарантируя детализацию каждого элемента. Ночной режим улучшает яркость картинки при слабом внешнем освещении. Фиксация устройства за пределами помещений производится с использованием монтажного комплекта. Металлический корпус аналоговой камеры Hiwatch DS-T800(B) (2.8 mm) защищен по стандарту IP67, который исключает риск негативного воздействия влаги. Выбор угла наклона и поворота осуществляется вручную. Функция «Баланс белого» помогает устранить искажения тонов. Полноценная работы модели возможна при колебаниях температур от -40° до 60° C.
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm) - купить по цене 7800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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