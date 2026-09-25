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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728456
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Размеры в упаковке, см
31х14х14
Вес, кг.
1.11

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для наружного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и устойчивость к сложным погодным условиям. Оснащенная матрицей в 2 мегапикселя, она обеспечивает четкое разрешение видео в формате Full HD 1920x1080 пикселей. Камера имеет цилиндрический белый корпус со степенью защиты IP67, что гарантирует полную пыле- и водонепроницаемость. Это делает HiWatch идеальной для уличной установки в любое время года, так как устройство способно эффективно работать при температурных колебаниях от -30 до +65 °C. Для удобства установки и эксплуатации, камера поддерживает питание через Ethernet (PoE) и оборудована портом RJ-45 для легкой интеграции в сетевые системы наблюдения. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью действия до 50 метров позволяет получать качественное изображение даже в ночное время. Функция день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между режимами, в зависимости от условий освещения. HiWatch также снабжена технологией цифрового широкого динамического диапазона (WDR), что улучшает видимость в условиях с неравномерным освещением. Поддержка карт памяти microSD позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. С весом всего 1 кг, данная видеокамера легко устанавливается и обеспечивает долгосрочную надежную защиту вашего дома или бизнеса, предлагая пользователям баланс функциональности и экономичности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для наружного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и устойчивость к сложным погодным условиям. Оснащенная матрицей в 2 мегапикселя, она обеспечивает четкое разрешение видео в формате Full HD 1920x1080 пикселей. Камера имеет цилиндрический белый корпус со степенью защиты IP67, что гарантирует полную пыле- и водонепроницаемость. Это делает HiWatch идеальной для уличной установки в любое время года, так как устройство способно эффективно работать при температурных колебаниях от -30 до +65 °C. Для удобства установки и эксплуатации, камера поддерживает питание через Ethernet (PoE) и оборудована портом RJ-45 для легкой интеграции в сетевые системы наблюдения. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью действия до 50 метров позволяет получать качественное изображение даже в ночное время. Функция день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между режимами, в зависимости от условий освещения. HiWatch также снабжена технологией цифрового широкого динамического диапазона (WDR), что улучшает видимость в условиях с неравномерным освещением. Поддержка карт памяти microSD позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. С весом всего 1 кг, данная видеокамера легко устанавливается и обеспечивает долгосрочную надежную защиту вашего дома или бизнеса, предлагая пользователям баланс функциональности и экономичности.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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