Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для наружного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и устойчивость к сложным погодным условиям. Оснащенная матрицей в 2 мегапикселя, она обеспечивает четкое разрешение видео в формате Full HD 1920x1080 пикселей. Камера имеет цилиндрический белый корпус со степенью защиты IP67, что гарантирует полную пыле- и водонепроницаемость. Это делает HiWatch идеальной для уличной установки в любое время года, так как устройство способно эффективно работать при температурных колебаниях от -30 до +65 °C. Для удобства установки и эксплуатации, камера поддерживает питание через Ethernet (PoE) и оборудована портом RJ-45 для легкой интеграции в сетевые системы наблюдения. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью действия до 50 метров позволяет получать качественное изображение даже в ночное время. Функция день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между режимами, в зависимости от условий освещения. HiWatch также снабжена технологией цифрового широкого динамического диапазона (WDR), что улучшает видимость в условиях с неравномерным освещением. Поддержка карт памяти microSD позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. С весом всего 1 кг, данная видеокамера легко устанавливается и обеспечивает долгосрочную надежную защиту вашего дома или бизнеса, предлагая пользователям баланс функциональности и экономичности.
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