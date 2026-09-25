Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm
Видеокамера HIKVISION – это высококачественное решение для уличного видеонаблюдения, объединяющее надежность и передовые технологии. Спроектированная в цилиндрическом корпусе, она представлена в классическом белом цвете и отличается стильным и прочным дизайном. Благодаря степени защиты IP67, камера обладает высокой устойчивостью к пыли и влаге, что позволяет эффективно использовать ее в различных погодных условиях. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей, камера обеспечивает четкое изображение с высоким уровнем детализации. Функция день/ночь и наличие ИК-подсветки позволяют вести видеонаблюдение в любое время суток, гарантируя качественное видео даже при слабом освещении. Весит устройство всего 0,56 кг, что делает его легким и удобным для монтажа. Встроенный порт RJ-45 обеспечивает простое подключение и интеграцию в системы видеонаблюдения. Камера поддерживает широкий диапазон рабочих температур, от -30 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в самых разных климатических условиях. HIKVISION – это бренд, который заслужил доверие на рынке видеонаблюдения благодаря своей надежной и безопасной продукции. Эта камера станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное уличное видеонаблюдение высокой четкости и качества.
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