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IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) купить с доставкой в Москве
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IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)

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IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 1
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 2
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 3
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 4
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 5
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 6
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 7
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 8
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 9
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 10
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 11
IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 1
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 2
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 3
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 4
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 5
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 6
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 7
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 8
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 9
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 10
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 11
  • IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731795
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IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)
5 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
650

Описание товара IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для эффективного уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество картинки и звук благодаря встроенному микрофону и матрице с разрешением 2 МПикс. С поддержкой разрешения 1920x1080 пикселей, камера гарантирует четкое и детализированное изображение в любое время суток. Купольная конструкция и белый цвет корпуса придают устройству современный и универсальный вид, который легко вписывается в любую окружающую обстановку. Камера защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, что делает её идеальным выбором для эксплуатации в различных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте на расстоянии до 30 метров, а функция день/ночь автоматически переключает режимы в зависимости от освещенности. Цифровая технология WDR помогает справляться с контрастными перепадами освещения, обрабатывая как яркие, так и затемненные участки кадра. Для удобства подключения и интеграции в существующие системы видеонаблюдения камера оснащена портом RJ-45. Несмотря на свои многочисленные функциональные возможности, устройство отличается компактностью и легкостью, вес нетто составляет всего 0,34 кг. Бренд HiWatch зарекомендовал себя как производитель качественного и надежного оборудования для видеонаблюдения, обеспечивая безопасность и спокойствие своим пользователям.

Отзывы о товаре IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для эффективного уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество картинки и звук благодаря встроенному микрофону и матрице с разрешением 2 МПикс. С поддержкой разрешения 1920x1080 пикселей, камера гарантирует четкое и детализированное изображение в любое время суток. Купольная конструкция и белый цвет корпуса придают устройству современный и универсальный вид, который легко вписывается в любую окружающую обстановку. Камера защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, что делает её идеальным выбором для эксплуатации в различных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте на расстоянии до 30 метров, а функция день/ночь автоматически переключает режимы в зависимости от освещенности. Цифровая технология WDR помогает справляться с контрастными перепадами освещения, обрабатывая как яркие, так и затемненные участки кадра. Для удобства подключения и интеграции в существующие системы видеонаблюдения камера оснащена портом RJ-45. Несмотря на свои многочисленные функциональные возможности, устройство отличается компактностью и легкостью, вес нетто составляет всего 0,34 кг. Бренд HiWatch зарекомендовал себя как производитель качественного и надежного оборудования для видеонаблюдения, обеспечивая безопасность и спокойствие своим пользователям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm) - по цене 5310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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