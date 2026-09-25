IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)
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Характеристики
Описание товара IP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для эффективного уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество картинки и звук благодаря встроенному микрофону и матрице с разрешением 2 МПикс. С поддержкой разрешения 1920x1080 пикселей, камера гарантирует четкое и детализированное изображение в любое время суток. Купольная конструкция и белый цвет корпуса придают устройству современный и универсальный вид, который легко вписывается в любую окружающую обстановку. Камера защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, что делает её идеальным выбором для эксплуатации в различных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте на расстоянии до 30 метров, а функция день/ночь автоматически переключает режимы в зависимости от освещенности. Цифровая технология WDR помогает справляться с контрастными перепадами освещения, обрабатывая как яркие, так и затемненные участки кадра. Для удобства подключения и интеграции в существующие системы видеонаблюдения камера оснащена портом RJ-45. Несмотря на свои многочисленные функциональные возможности, устройство отличается компактностью и легкостью, вес нетто составляет всего 0,34 кг. Бренд HiWatch зарекомендовал себя как производитель качественного и надежного оборудования для видеонаблюдения, обеспечивая безопасность и спокойствие своим пользователям.
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