Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951)
Видеокамера Tantos — надежное решение для уличного видеонаблюдения. Белый цилиндрический корпус гармонично впишется в любой экстерьер и защищён по стандарту IP65 — не боится пыли и дождя, подходит для круглогодичного использования. Работает в широком диапазоне температур: от лютых морозов до летней жары — от -40 до +50?°C. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и передаёт чёткое изображение с разрешением Full HD 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь картинка остаётся детализированной даже при сложном освещении. Встроенная ИК-подсветка позволит наблюдать за происходящим в темное время суток. Подключение через RJ-45 делает установку быстрой и удобной. Камера легкая — всего 0,3 кг, что облегчает монтаж на любую поверхность.
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