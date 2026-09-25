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Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив купить с доставкой в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив

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Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
КМОП
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731899
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
КМОП
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив

Уличная IP камера PT Wi-Fi 3Mп DWDR, 0,02лк, фиксированный объектив 4мм, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, ИК подстветка до 50м Led 15м, -10 ~45 , ROI, антитуман, аудио 8kHz/16kHz, DC12V±25%,MAX 13W, microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB, ANR,WI-FI IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
КМОП
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная IP камера PT Wi-Fi 3Mп DWDR, 0,02лк, фиксированный объектив 4мм, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, ИК подстветка до 50м Led 15м, -10 ~45 , ROI, антитуман, аудио 8kHz/16kHz, DC12V±25%,MAX 13W, microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB, ANR,WI-FI IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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