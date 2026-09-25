Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
КМОП
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731899
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
КМОП
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив
Уличная IP камера PT Wi-Fi 3Mп DWDR, 0,02лк, фиксированный объектив 4мм, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, ИК подстветка до 50м Led 15м, -10 ~45 , ROI, антитуман, аудио 8kHz/16kHz, DC12V±25%,MAX 13W, microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB, ANR,WI-FI IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 110 руб. 14 930 руб.1278 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитКомпактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8m...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитIP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 5 490 руб. 7 580 руб.1373 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитТурельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C44...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
КМОП
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Уличная IP камера PT Wi-Fi 3Mп DWDR, 0,02лк, фиксированный объектив 4мм, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, ИК подстветка до 50м Led 15м, -10 ~45 , ROI, антитуман, аудио 8kHz/16kHz, DC12V±25%,MAX 13W, microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB, ANR,WI-FI IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная поворотная, обзорная: 3Мп, 2304х1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304?1296@15к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив