Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для уличной установки. Оснащенная матрицей с разрешением 5 мегапикселей и поддержкой разрешения 2560 x 1944 пикселей, она обеспечивает четкое и детализированное изображение. Камера выполнена в белом купольном корпусе и характеризуется степенью защиты IP67, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и пыли. Отличительной особенностью модели является эффективная ИК-подсветка с дальностью действия до 40 метров, что позволяет вести наблюдение даже в условиях полной темноты. Камера поддерживает функцию день/ночь, обеспечивая оптимальное качество изображения в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) повышает качество видео в условиях сложного освещения, помогая избежать пересветов и затемнений. Модель оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через Ethernet (PoE), что упрощает процесс установки и снижает количество необходимых кабелей. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C обеспечивает стабильную работу камеры в различных климатических условиях. HiWatch предлагает надежную и высокопроизводительную камеру видеонаблюдения, идеально подходящую для контроля и защиты периметра в любых погодных условиях.
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