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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 8
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 9
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 9
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728601
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
900

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для уличной установки. Оснащенная матрицей с разрешением 5 мегапикселей и поддержкой разрешения 2560 x 1944 пикселей, она обеспечивает четкое и детализированное изображение. Камера выполнена в белом купольном корпусе и характеризуется степенью защиты IP67, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и пыли. Отличительной особенностью модели является эффективная ИК-подсветка с дальностью действия до 40 метров, что позволяет вести наблюдение даже в условиях полной темноты. Камера поддерживает функцию день/ночь, обеспечивая оптимальное качество изображения в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) повышает качество видео в условиях сложного освещения, помогая избежать пересветов и затемнений. Модель оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через Ethernet (PoE), что упрощает процесс установки и снижает количество необходимых кабелей. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C обеспечивает стабильную работу камеры в различных климатических условиях. HiWatch предлагает надежную и высокопроизводительную камеру видеонаблюдения, идеально подходящую для контроля и защиты периметра в любых погодных условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для уличной установки. Оснащенная матрицей с разрешением 5 мегапикселей и поддержкой разрешения 2560 x 1944 пикселей, она обеспечивает четкое и детализированное изображение. Камера выполнена в белом купольном корпусе и характеризуется степенью защиты IP67, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и пыли. Отличительной особенностью модели является эффективная ИК-подсветка с дальностью действия до 40 метров, что позволяет вести наблюдение даже в условиях полной темноты. Камера поддерживает функцию день/ночь, обеспечивая оптимальное качество изображения в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) повышает качество видео в условиях сложного освещения, помогая избежать пересветов и затемнений. Модель оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через Ethernet (PoE), что упрощает процесс установки и снижает количество необходимых кабелей. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C обеспечивает стабильную работу камеры в различных климатических условиях. HiWatch предлагает надежную и высокопроизводительную камеру видеонаблюдения, идеально подходящую для контроля и защиты периметра в любых погодных условиях.
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Доставка
Отзывы


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