Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM))
Уличная IP-камера Trassir TR-D2B5 с белым цилиндрическим корпусом не боится дождя и ветра, морозов до -40°C. Устройство легко наклоняется и поворачивается, записывает четкое и детальное видео в любое время суток. Проводное сетевое подключение по порту RJ45 гарантирует надежность соединения, а поддержка PoE не требует отдельного кабеля питания. Прибор Trassir TR-D2B5 с фиксированным объективом и матрицей 2 Мп снимает видео без ухудшения качества при сжатии и сохранении файлов в облако. Система распознает малейшие движения и людей, фильтруя ложные сигналы, активируется при вторжении в охранную зону или пересечении линии. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а благодаря ИК-фильтру защищена от солнечных бликов.
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