Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720, 1920x1080
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635590
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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720, 1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
51х35х24
Вес, г.
280
Описание товара Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086)
Веб-камера Logitech C920e представлена в элегантном черном корпусе с универсальным креплением. Устройство дополнено защитной шторкой и чувствительным микрофоном. Проводной прибор соединяется с ПК через несъемный кабель с разъемом USB 2.0. Устройство Logitech C920e безотказно работает на пяти популярных ОС: Windows 7, 8 и 10, Mac OS X, Chrome OS. Данная модель весит всего 162 г и обладает размерами 4.33x9.4x7.1 см. Камера на 3 Мп снимает четкое видео с разрешением 1280x720 dpi или 1920x1080 dpi при угле обзора 78°. Имеется система автофокусировки.
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Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720, 1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Веб-камера Logitech C920e представлена в элегантном черном корпусе с универсальным креплением. Устройство дополнено защитной шторкой и чувствительным микрофоном. Проводной прибор соединяется с ПК через несъемный кабель с разъемом USB 2.0. Устройство Logitech C920e безотказно работает на пяти популярных ОС: Windows 7, 8 и 10, Mac OS X, Chrome OS. Данная модель весит всего 162 г и обладает размерами 4.33x9.4x7.1 см. Камера на 3 Мп снимает четкое видео с разрешением 1280x720 dpi или 1920x1080 dpi при угле обзора 78°. Имеется система автофокусировки.
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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