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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728428
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
560

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)

Видеокамера HikVision – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения в любых условиях. Оснащенная прочным купольным корпусом белого цвета, она гармонично впишется в любой экстерьер. Основные характеристики камеры: - **Место установки**: уличная, что позволяет использовать ее в любых погодных условиях благодаря высокой степени защиты IP67. - **Разрешение**: 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкую и детализированную картинку. - **Матрица**: 4 МПикс., гарантирует отличное качество видео. Дополнительные функции: - **Функция день/ночь**: камера автоматически переключается между режимами, обеспечивая непрерывное наблюдение. - **ИК-подсветка**: позволяет вести видеонаблюдение в темное время суток. - **Цифровой WDR**: улучшает качество изображения при контрастном освещении. - **Порт RJ-45 и питание PoE**: упрощают процесс установки и подключения, минимизируя количество необходимых проводов. - **Встроенный микрофон**: обеспечивает возможность аудиомониторинга, что увеличивает эффективность системы безопасности. Рабочая температура от -40 до +60 °С позволяет использовать камеру в самых экстремальных условиях, включая суровые зимы и жаркое лето. Видеокамера HikVision – это сочетание передовых технологий в области видеонаблюдения и надежности, отмеченной временем.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения в любых условиях. Оснащенная прочным купольным корпусом белого цвета, она гармонично впишется в любой экстерьер. Основные характеристики камеры: - **Место установки**: уличная, что позволяет использовать ее в любых погодных условиях благодаря высокой степени защиты IP67. - **Разрешение**: 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкую и детализированную картинку. - **Матрица**: 4 МПикс., гарантирует отличное качество видео. Дополнительные функции: - **Функция день/ночь**: камера автоматически переключается между режимами, обеспечивая непрерывное наблюдение. - **ИК-подсветка**: позволяет вести видеонаблюдение в темное время суток. - **Цифровой WDR**: улучшает качество изображения при контрастном освещении. - **Порт RJ-45 и питание PoE**: упрощают процесс установки и подключения, минимизируя количество необходимых проводов. - **Встроенный микрофон**: обеспечивает возможность аудиомониторинга, что увеличивает эффективность системы безопасности. Рабочая температура от -40 до +60 °С позволяет использовать камеру в самых экстремальных условиях, включая суровые зимы и жаркое лето. Видеокамера HikVision – это сочетание передовых технологий в области видеонаблюдения и надежности, отмеченной временем.
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Отзывы


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