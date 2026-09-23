Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
В наличии
Код товара: 539676
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
550
Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
IP-камера HiWatch DS-I214W(C) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
IP-камера HiWatch DS-I214W(C) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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