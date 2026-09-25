Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm)
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения. Выполненная в купольном корпусе, камера обладает стильным и современным дизайном в комбинации белого и черного цветов. Снабженная матрицей 4 МПикс., она обеспечивает высокое разрешение съемки 2560x1440 пикселей, что позволяет получить четкую и детализированную картинку. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие ИК подсветки, которая обеспечивает отличное качество съемки в темноте благодаря функции день/ночь. Дополнительную четкость изображения в сложных условиях освещенности обеспечивает цифровая технология WDR. Камера предназначена для использования в различных климатических условиях, выдерживая температуру от -40 до +60 °С, и защищена от пыли и влаги по стандарту IP67, что гарантирует долгий срок службы даже в неблагоприятных погодных условиях. Для подключения к сети и передачи данных устройство оснащено портом RJ-45, что упрощает процесс интеграции в существующую систему видеонаблюдения. Весит камера всего 0,27 кг, что облегчает ее установку. Однако стоит учесть, что данная модель не поддерживает использование карт памяти, обеспечивая хранение видеофайлов другими способами. Эта видеокамера TP-Link станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для наружного видеонаблюдения, сочетающеев себе современные технологии и отличные эксплуатационные характеристики.
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