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Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm)

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Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 1
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 2
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 3
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 4
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 5
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 6
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 7
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 8
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 9
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 10
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 1
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 2
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 3
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 4
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 5
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 6
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 7
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 8
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 9
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 10
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732063
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
460

Описание товара Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm)

Видеокамера TP-Link представляет собой надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения. Выполненная в купольном корпусе, камера обладает стильным и современным дизайном в комбинации белого и черного цветов. Снабженная матрицей 4 МПикс., она обеспечивает высокое разрешение съемки 2560x1440 пикселей, что позволяет получить четкую и детализированную картинку. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие ИК подсветки, которая обеспечивает отличное качество съемки в темноте благодаря функции день/ночь. Дополнительную четкость изображения в сложных условиях освещенности обеспечивает цифровая технология WDR. Камера предназначена для использования в различных климатических условиях, выдерживая температуру от -40 до +60 °С, и защищена от пыли и влаги по стандарту IP67, что гарантирует долгий срок службы даже в неблагоприятных погодных условиях. Для подключения к сети и передачи данных устройство оснащено портом RJ-45, что упрощает процесс интеграции в существующую систему видеонаблюдения. Весит камера всего 0,27 кг, что облегчает ее установку. Однако стоит учесть, что данная модель не поддерживает использование карт памяти, обеспечивая хранение видеофайлов другими способами. Эта видеокамера TP-Link станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для наружного видеонаблюдения, сочетающеев себе современные технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

Отзывы о товаре Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения. Выполненная в купольном корпусе, камера обладает стильным и современным дизайном в комбинации белого и черного цветов. Снабженная матрицей 4 МПикс., она обеспечивает высокое разрешение съемки 2560x1440 пикселей, что позволяет получить четкую и детализированную картинку. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие ИК подсветки, которая обеспечивает отличное качество съемки в темноте благодаря функции день/ночь. Дополнительную четкость изображения в сложных условиях освещенности обеспечивает цифровая технология WDR. Камера предназначена для использования в различных климатических условиях, выдерживая температуру от -40 до +60 °С, и защищена от пыли и влаги по стандарту IP67, что гарантирует долгий срок службы даже в неблагоприятных погодных условиях. Для подключения к сети и передачи данных устройство оснащено портом RJ-45, что упрощает процесс интеграции в существующую систему видеонаблюдения. Весит камера всего 0,27 кг, что облегчает ее установку. Однако стоит учесть, что данная модель не поддерживает использование карт памяти, обеспечивая хранение видеофайлов другими способами. Эта видеокамера TP-Link станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для наружного видеонаблюдения, сочетающеев себе современные технологии и отличные эксплуатационные характеристики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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