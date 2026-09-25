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Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI купить с доставкой в Москве
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Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI

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Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732047
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
420

Описание товара Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI

Камера видеонаблюдения VIGI C340(4mm) от TP-Link SMB — это современное универсальное решение для организации эффективной системы видеонаблюдения. В камере используется Цилиндрическая конструкция, что обеспечивает удобство монтажа и устойчивость к внешним воздействиям. Главная область применения камеры – Внутренняя установка. Устройство демонстрирует стабильную работу и простоту интеграции в существующие системы безопасности. IP-камера передаёт чёткое и детализированное изображение разрешением 2560x1440 2K, что позволяет легко идентифицировать детали. Камера оснащена современными технологиями обработки изображения, которые минимизируют шумы и улучшают детализацию. В основе устройства лежит высокочувствительная матрица CMOS 1/3" 4 Мп, обеспечивающая качественную картинку.

Отзывы о товаре Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Камера видеонаблюдения VIGI C340(4mm) от TP-Link SMB — это современное универсальное решение для организации эффективной системы видеонаблюдения. В камере используется Цилиндрическая конструкция, что обеспечивает удобство монтажа и устойчивость к внешним воздействиям. Главная область применения камеры – Внутренняя установка. Устройство демонстрирует стабильную работу и простоту интеграции в существующие системы безопасности. IP-камера передаёт чёткое и детализированное изображение разрешением 2560x1440 2K, что позволяет легко идентифицировать детали. Камера оснащена современными технологиями обработки изображения, которые минимизируют шумы и улучшают детализацию. В основе устройства лежит высокочувствительная матрица CMOS 1/3" 4 Мп, обеспечивающая качественную картинку.
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Доставка
Отзывы


Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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