Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
Видеокамера Tiandy — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, которое обеспечивает надежную безопасность как в помещениях, так и на улице. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, камера предлагает четкое изображение с разрешением 2560x1440 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Белый купольный корпус камеры обеспечивает эстетичное встраивание в любой интерьер, а степень защиты IP40 гарантирует надежность и долговечность устройства в различных условиях. Камера поддерживает аппаратный WDR для улучшенного отображения в условиях сложного света, а также имеет функцию день/ночь для круглосуточного видеонаблюдения. ИК-подсветка позволяет получать качественное изображение даже в полной темноте. Встроенный микрофон обеспечивает возможность записи звука для более полного контроля над ситуацией. Благодаря поддержке питания PoE, установка камеры становится проще, требуя всего одного кабеля для передачи данных и энергии. Диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу устройства в самых экстремальных условиях. Отсутствие поддержки карт памяти компенсируется интеграцией данной модели в современные системы безопасности с использованием облачных технологий или сетевых видеорегистраторов. Видеокамера Tiandy идеально подходит для вашего проекта по обеспечению безопасности, гарантируя высокое качество и надежность работы в любой ситуации.
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