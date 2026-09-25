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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 
Начислим 599 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
5 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.

Tiandy TC-C34QN 2GNA-28 IP-камера представляет современное решение для видеонаблюдения с высоким разрешением и интеллектуальными функциями. Устройство оснащено сенсором 1/3" CMOS при диафрагме F1.6, обеспечивающим съемку в 4Мп с разрешением 2560?1440@30fps. Сжатие видео осуществляется через S+265 как уникальный кодек Tiandy, а также H.265/H.264B/H.264M/H.264H для оптимизации хранения данных. Минимальная освещенность в цвете достигает 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), а в черно-белом режиме - 0Lux с ИК-подсветкой. Дальность ИК-подсветки составляет до 30 м. Модель подходит для уличного видеонаблюдения на объектах с переменными погодными условиями, таких как парковки, склады и периметры зданий. Благодаря защите IP67 и диапазону температур от -30? до 60?, камера выдерживает дождь, снег и пыль, обеспечивая круглосуточный мониторинг. Интеллектуальная аналитика с детекцией человека и автотранспорта минимизирует ложные срабатывания, что полезно для охраны магазинов, офисов и промышленных зон. Угол обзора 91.5° охватывает широкие пространства, делая устройство эффективным для контроля въездов и территорий. Фиксированный объектив 2.8мм с диафрагмой F1.6 обеспечивает горизонтальный угол обзора 91.5°, охватывая обширные зоны без искажений. Разрешение 4Мп (2560?1440) гарантирует детализированное изображение для идентификации объектов на расстоянии до 56м по DORI. Интерфейсы RJ-45 (10/100 Base-T) служит для сетевого подключения с поддержкой PoE IEEE 802.3af при максимальном потреблении 3W. Протоколы NTP и P2P упрощают синхронизацию времени и удаленный доступ без сложной настройки портов. Встроенный микрофон с аудиосэмплингом 8kHz и сжатием G.711A/U захватывает звук для комплексного мониторинга. DWDR балансирует контраст в сценах с ярким светом, 3D DNR снижает шум, Defog устраняет туман, а Privacy Mask маскирует до 4 зон для защиты конфиденциальности. Модель поддерживает ONVIF Profile S/T для интеграции с NVR-регистраторами. P2P упрощает доступ через мобильное приложение EasyLive Plus. Совместимость распространяется на коммутаторы PoE и хранилища, без конфликтов с оборудованием для контроля доступа или для сигнализации.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Tiandy TC-C34QN 2GNA-28 IP-камера представляет современное решение для видеонаблюдения с высоким разрешением и интеллектуальными функциями. Устройство оснащено сенсором 1/3" CMOS при диафрагме F1.6, обеспечивающим съемку в 4Мп с разрешением 2560?1440@30fps. Сжатие видео осуществляется через S+265 как уникальный кодек Tiandy, а также H.265/H.264B/H.264M/H.264H для оптимизации хранения данных. Минимальная освещенность в цвете достигает 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), а в черно-белом режиме - 0Lux с ИК-подсветкой. Дальность ИК-подсветки составляет до 30 м. Модель подходит для уличного видеонаблюдения на объектах с переменными погодными условиями, таких как парковки, склады и периметры зданий. Благодаря защите IP67 и диапазону температур от -30? до 60?, камера выдерживает дождь, снег и пыль, обеспечивая круглосуточный мониторинг. Интеллектуальная аналитика с детекцией человека и автотранспорта минимизирует ложные срабатывания, что полезно для охраны магазинов, офисов и промышленных зон. Угол обзора 91.5° охватывает широкие пространства, делая устройство эффективным для контроля въездов и территорий. Фиксированный объектив 2.8мм с диафрагмой F1.6 обеспечивает горизонтальный угол обзора 91.5°, охватывая обширные зоны без искажений. Разрешение 4Мп (2560?1440) гарантирует детализированное изображение для идентификации объектов на расстоянии до 56м по DORI. Интерфейсы RJ-45 (10/100 Base-T) служит для сетевого подключения с поддержкой PoE IEEE 802.3af при максимальном потреблении 3W. Протоколы NTP и P2P упрощают синхронизацию времени и удаленный доступ без сложной настройки портов. Встроенный микрофон с аудиосэмплингом 8kHz и сжатием G.711A/U захватывает звук для комплексного мониторинга. DWDR балансирует контраст в сценах с ярким светом, 3D DNR снижает шум, Defog устраняет туман, а Privacy Mask маскирует до 4 зон для защиты конфиденциальности. Модель поддерживает ONVIF Profile S/T для интеграции с NVR-регистраторами. P2P упрощает доступ через мобильное приложение EasyLive Plus. Совместимость распространяется на коммутаторы PoE и хранилища, без конфликтов с оборудованием для контроля доступа или для сигнализации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - по цене 5990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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