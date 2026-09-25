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Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)

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Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)

Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру HiWatch — идеальное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эта купольная камера видеонаблюдения оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Одной из ключевых особенностей камеры является ее высокая степень защиты IP67, что делает ее идеальной для установки на улице и обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Камера способна функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °C, что обеспечивает стабильную работу в любых климатических условиях. Имеется поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ, что позволяет хранить обработанные данные прямо на месте установки. Благодаря наличию порта RJ-45, камера легко интегрируется в существующую сеть видеонаблюдения. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая эффективный мониторинг в любое время суток. Белый корпус камеры создает стильный и ненавязчивый вид, а благодаря отсутствию Wi-Fi и микрофона соблюдается повышенная степень конфиденциальности. Бренд HiWatch славится надежностью и качеством своих изделий, и эта камера не является исключением. Установите видеокамеру HiWatch, и будьте уверены в безопасности вашего пространства.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру HiWatch — идеальное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эта купольная камера видеонаблюдения оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Одной из ключевых особенностей камеры является ее высокая степень защиты IP67, что делает ее идеальной для установки на улице и обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Камера способна функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °C, что обеспечивает стабильную работу в любых климатических условиях. Имеется поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ, что позволяет хранить обработанные данные прямо на месте установки. Благодаря наличию порта RJ-45, камера легко интегрируется в существующую сеть видеонаблюдения. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая эффективный мониторинг в любое время суток. Белый корпус камеры создает стильный и ненавязчивый вид, а благодаря отсутствию Wi-Fi и микрофона соблюдается повышенная степень конфиденциальности. Бренд HiWatch славится надежностью и качеством своих изделий, и эта камера не является исключением. Установите видеокамеру HiWatch, и будьте уверены в безопасности вашего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm) - по цене 5890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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