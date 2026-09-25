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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm)

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728430
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
800

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm)

Видеокамера HiWatch – надежное решение для эффективного уличного видеонаблюдения. Эта высококачественная камера оснащена множеством важных функций, которые обеспечивают безопасность и четкость изображения даже в сложных условиях. Характеристики устройства впечатляют своим разнообразием возможностей. Камера оборудована встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать все происходящее в зоне наблюдения. Степень защиты IP67 гарантирует абсолютную защиту от пыли и влагозащитность, давая возможность работает в любых погодных условиях. Белый цвет корпуса и купольный тип корпуса делают устройство стильным и незаметным в различных интерьерах. ИК подсветка делает возможной съемку в темное время суток, поддерживая функцию день/ночь для постоянного наблюдения 24/7. С цифровым WDR (широкий динамический диапазон) камера корректирует освещение для получения четкого изображения даже при резких перепадах света и тени. Устройство способно работать при экстремальных температурах: от -30 до +50 °С, что делает её идеальной для использования в условиях климата с резкими перепадами температур. При весе всего 0,5 кг эта модель проста в установке и не требует наличия сети Wi-Fi для работы. Разрешение матрицы 2 МПикс. и качество видео 1920x1080 пикселей обеспечивают детализацию изображения, что позволяет безошибочно идентифицировать объекты и лица. HiWatch – это камера, которая объединяет высокие технологии и удобство использования в одном устройстве, предлагая надежное решение для вашего спокойствия и безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – надежное решение для эффективного уличного видеонаблюдения. Эта высококачественная камера оснащена множеством важных функций, которые обеспечивают безопасность и четкость изображения даже в сложных условиях. Характеристики устройства впечатляют своим разнообразием возможностей. Камера оборудована встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать все происходящее в зоне наблюдения. Степень защиты IP67 гарантирует абсолютную защиту от пыли и влагозащитность, давая возможность работает в любых погодных условиях. Белый цвет корпуса и купольный тип корпуса делают устройство стильным и незаметным в различных интерьерах. ИК подсветка делает возможной съемку в темное время суток, поддерживая функцию день/ночь для постоянного наблюдения 24/7. С цифровым WDR (широкий динамический диапазон) камера корректирует освещение для получения четкого изображения даже при резких перепадах света и тени. Устройство способно работать при экстремальных температурах: от -30 до +50 °С, что делает её идеальной для использования в условиях климата с резкими перепадами температур. При весе всего 0,5 кг эта модель проста в установке и не требует наличия сети Wi-Fi для работы. Разрешение матрицы 2 МПикс. и качество видео 1920x1080 пикселей обеспечивают детализацию изображения, что позволяет безошибочно идентифицировать объекты и лица. HiWatch – это камера, которая объединяет высокие технологии и удобство использования в одном устройстве, предлагая надежное решение для вашего спокойствия и безопасности.
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Доставка
Отзывы


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