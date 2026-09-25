Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252L(B) (2.8mm)
Видеокамера HiWatch – надежное решение для эффективного уличного видеонаблюдения. Эта высококачественная камера оснащена множеством важных функций, которые обеспечивают безопасность и четкость изображения даже в сложных условиях. Характеристики устройства впечатляют своим разнообразием возможностей. Камера оборудована встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать все происходящее в зоне наблюдения. Степень защиты IP67 гарантирует абсолютную защиту от пыли и влагозащитность, давая возможность работает в любых погодных условиях. Белый цвет корпуса и купольный тип корпуса делают устройство стильным и незаметным в различных интерьерах. ИК подсветка делает возможной съемку в темное время суток, поддерживая функцию день/ночь для постоянного наблюдения 24/7. С цифровым WDR (широкий динамический диапазон) камера корректирует освещение для получения четкого изображения даже при резких перепадах света и тени. Устройство способно работать при экстремальных температурах: от -30 до +50 °С, что делает её идеальной для использования в условиях климата с резкими перепадами температур. При весе всего 0,5 кг эта модель проста в установке и не требует наличия сети Wi-Fi для работы. Разрешение матрицы 2 МПикс. и качество видео 1920x1080 пикселей обеспечивают детализацию изображения, что позволяет безошибочно идентифицировать объекты и лица. HiWatch – это камера, которая объединяет высокие технологии и удобство использования в одном устройстве, предлагая надежное решение для вашего спокойствия и безопасности.
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