Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)
Видеокамера HikVision – это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. С высокой степенью защиты IP67 она устойчива к воздействию пыли и влаги, что обеспечивает стабильную работу в различных погодных условиях. Цилиндрический корпус, выполненный в элегантном белом цвете, делает ее незаметным и стильным элементом системы безопасности. Камера оснащена матрицей на 2,1 мегапикселя и поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкую и детализированную картинку. Наличие функции день/ночь и ИК-подсветки обеспечивает отличное качество съемки даже в темное время суток, а цифровой WDR позволяет получать изображение с высоким динамическим диапазоном в условиях сложного освещения. Видеокамера HikVision разработана для работы в экстремальных условиях, выдерживая рабочие температуры от -30 до +60 °С. Питание по технологии PoE упрощает процесс установки, сводя к минимуму количество кабелей и обеспечивая питание и передачу данных по одному кабелю. С весом всего 0,27 кг, эта камера является компактным и эффективным инструментом для наблюдения, обеспечивая надежность и четкость видеозаписи в любое время суток.
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