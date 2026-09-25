Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый
Видеокамера HikVision – надежное решение для системы видеонаблюдения с выдающимися характеристиками и современным дизайном. Эта купольная камера оснащена встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, обеспечивая более полное отслеживание ситуации. Белый корпус камеры не только стильный, но и прочный, гарантируя соответствие степени защиты IP67. Это означает, что устройство защищено от пыли и влаги, что делает его идеальным выбором для использования в любых погодных условиях, при температуре от -30 до +60 °С. Камера поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить большой объем записей без необходимости частого обслуживания. Она оборудована портом RJ-45, обеспечивающим надежное подключение к сети. Wi-Fi соединение не предусмотрено, что снижает возможность удаленного доступа без соответствующего проводного подключения. Сенсор камеры с разрешением 1.3 Мегапикселя и разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает четкое и детализированное изображение, а функция цифрового WDR помогает улучшать качество видео в условиях высокой контрастности освещения. Функция день/ночь и ИК-подсветка делают эту модель подходящей для круглосуточного наблюдения, обеспечивая видимость в темное время суток. Бренд HikVision славится своим качественным оборудованием, и эта модель не является исключением. Видеокамера станет надежным элементом вашей системы безопасности, обеспечивая высокую производительность и долговечность.
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