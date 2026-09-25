Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм
Видеокамера HIKVISION — это высококлассное устройство, предназначенное для эффективного уличного видеонаблюдения. Обладая степенью защиты IP67, она надежно защищена от пыли и воды, что делает ее идеальной для установки в любых погодных условиях. Камера оборудована передовой матрицей с разрешением 2 МПикс., что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Этот цилиндрический девайс от бренда HikVision выполнен в стильном белом цвете и органично впишется в любой архитектурный ансамбль. Он поддерживает функцию день/ночь, которая обеспечивает высокое качество съемки в различных условиях освещения. Цифровая технология WDR позволяет камере прекрасно работать даже при сложных световых условиях, таких как высокая контрастность или задняя подсветка. ИК подсветка гарантирует качественное изображение в темное время суток, а встроенный микрофон обеспечивает возможность записи звука. Камера также поддерживает карты памяти microSD, что позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. Сетевой порт RJ-45 и поддержка питания PoE делают установку и подключение видеокамеры предельно простым и удобным. Устройство эффективно функционирует в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает его надежной и универсальной опцией для круглогодичного использования.
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