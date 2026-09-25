Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm)
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Характеристики
Описание товара Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm)
Видеокамера TP-Link представляет собой уличное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Белый купольный корпус придает камере современный и аккуратный внешний вид, что позволяет ей гармонично вписаться в любое окружение. Оснащенная матрицей на 3 мегапикселя, камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Это позволяет фиксировать даже самые мелкие детали происходящего. Встроенная функция "день/ночь" и ИК-подсветка дают возможность уверенно осуществлять наблюдение как в светлое, так и в тёмное время суток. Камера обладает высокой степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в сложных погодных условиях — от лютых морозов до знойной жары, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Такое исполнение делает её отличным решением для любых климатических зон. Для подключения видеокамеры предусмотрен порт RJ-45, что обеспечивает стабильную и надежную передачу данных без поддержки Wi-Fi. Также стоит отметить, что камера не имеет встроенного микрофона и не поддерживает карты памяти, что упрощает её эксплуатацию и минимизирует возможные риски утечек данных. Этот надежный аппарат от TP-Link станет отличной частью вашей системы безопасности, предоставляя эффективный мониторинг территории и защищая ваш объект в любых условиях.
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