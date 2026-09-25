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Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm)

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Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm) - фото 1
Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm) - фото 1
  • Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732057
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
450

Описание товара Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm)

Видеокамера TP-Link представляет собой уличное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Белый купольный корпус придает камере современный и аккуратный внешний вид, что позволяет ей гармонично вписаться в любое окружение. Оснащенная матрицей на 3 мегапикселя, камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Это позволяет фиксировать даже самые мелкие детали происходящего. Встроенная функция "день/ночь" и ИК-подсветка дают возможность уверенно осуществлять наблюдение как в светлое, так и в тёмное время суток. Камера обладает высокой степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в сложных погодных условиях — от лютых морозов до знойной жары, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Такое исполнение делает её отличным решением для любых климатических зон. Для подключения видеокамеры предусмотрен порт RJ-45, что обеспечивает стабильную и надежную передачу данных без поддержки Wi-Fi. Также стоит отметить, что камера не имеет встроенного микрофона и не поддерживает карты памяти, что упрощает её эксплуатацию и минимизирует возможные риски утечек данных. Этот надежный аппарат от TP-Link станет отличной частью вашей системы безопасности, предоставляя эффективный мониторинг территории и защищая ваш объект в любых условиях.

Отзывы о товаре Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link представляет собой уличное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Белый купольный корпус придает камере современный и аккуратный внешний вид, что позволяет ей гармонично вписаться в любое окружение. Оснащенная матрицей на 3 мегапикселя, камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Это позволяет фиксировать даже самые мелкие детали происходящего. Встроенная функция "день/ночь" и ИК-подсветка дают возможность уверенно осуществлять наблюдение как в светлое, так и в тёмное время суток. Камера обладает высокой степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в сложных погодных условиях — от лютых морозов до знойной жары, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Такое исполнение делает её отличным решением для любых климатических зон. Для подключения видеокамеры предусмотрен порт RJ-45, что обеспечивает стабильную и надежную передачу данных без поддержки Wi-Fi. Также стоит отметить, что камера не имеет встроенного микрофона и не поддерживает карты памяти, что упрощает её эксплуатацию и минимизирует возможные риски утечек данных. Этот надежный аппарат от TP-Link станет отличной частью вашей системы безопасности, предоставляя эффективный мониторинг территории и защищая ваш объект в любых условиях.
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Отзывы


Купольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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