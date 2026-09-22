Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI
Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру наблюдения TP-Link, которая станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего объекта. Эта камера оснащена матрицей 4 МПикс. и поддерживает разрешение съемки 2560x1440 пикс., что гарантирует детализированное изображение и четкость каждого кадра. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что обеспечивает ей современный и эстетически привлекательный вид, идеально подходящий для монтажа на улице. Благодаря высокой степени защиты IP67, устройство надежно защищено от попадания пыли и влаги, что позволяет использовать его в различных погодных условиях. ИК-подсветка и функция день/ночь обеспечивают качественное ночное видеонаблюдение, позволяя фиксировать события даже в условиях низкой освещенности. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальной для использования в разных климатических зонах. Камера не оснащена микрофоном, что делает её идеальной для применения в тех случаях, когда не требуется аудио фиксация. Кроме того, устройство не поддерживает беспроводное соединение Wi-Fi, но оснащено портом RJ-45 для стабильной передачи данных через проводное подключение. Стоит отметить, что данная модель не поддерживает карты памяти, что позволяет сократить затраты на обслуживание и делает её более экономически эффективной. Этот продукт от TP-Link прекрасно подойдет для тех, кто ищет надежное и качественное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе продвинутые технологии и проверенное качество бренда.
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