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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
ИК подсветка
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
5 170 руб.  11 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257660
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
ИК подсветка
есть
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый

Используя IP-камеру Hikvision HiWatch DS-I452 6мм вы сможете наладить первоклассную систему наблюдения за прилегающей к дому или даче территорией. Компактный и прочный купольный корпус неприметного белого окраса сертифицирован по стандарту IP 67, а значит не боится влаги и пыли. При этом IP-камера имеет оптимальные углы обзора: 51°/28°/58° (по горизонтали, вертикали и диагонали, соответственно), – а наличие ИК-подсветки на 30 м позволяет ей отчетливо обозревать территорию даже в сумерках. За четкий и детализированный видеоряд у Hikvision HiWatch DS-I452 отвечает матрица CMOS Progressive Scan на 4 Мп и широкий перечень возможностей индивидуальной настройки камеры. Система обнаружения движения позволит оптимизировать запись происходящего на контролируемой территории. А возможность работы в условиях колеблющихся температур (от -40° до 60° C) делает данную IP-камеру безотказным и недремлющим оком, способным неустанно контролировать ситуацию в любых погодных и световых условиях. Габариты IP-камеры: 111x111x82 мм, – при весе в 1200 гр. Диск с ПО, необходимая документация, а также комплект для быстрой установки уже идут в комплекте.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
ИК подсветка
есть
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Описание
Используя IP-камеру Hikvision HiWatch DS-I452 6мм вы сможете наладить первоклассную систему наблюдения за прилегающей к дому или даче территорией. Компактный и прочный купольный корпус неприметного белого окраса сертифицирован по стандарту IP 67, а значит не боится влаги и пыли. При этом IP-камера имеет оптимальные углы обзора: 51°/28°/58° (по горизонтали, вертикали и диагонали, соответственно), – а наличие ИК-подсветки на 30 м позволяет ей отчетливо обозревать территорию даже в сумерках. За четкий и детализированный видеоряд у Hikvision HiWatch DS-I452 отвечает матрица CMOS Progressive Scan на 4 Мп и широкий перечень возможностей индивидуальной настройки камеры. Система обнаружения движения позволит оптимизировать запись происходящего на контролируемой территории. А возможность работы в условиях колеблющихся температур (от -40° до 60° C) делает данную IP-камеру безотказным и недремлющим оком, способным неустанно контролировать ситуацию в любых погодных и световых условиях. Габариты IP-камеры: 111x111x82 мм, – при весе в 1200 гр. Диск с ПО, необходимая документация, а также комплект для быстрой установки уже идут в комплекте.
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