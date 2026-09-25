Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)
Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и прочную конструкцию. Эта камера обладает степенью защиты IP67, что обеспечивает её устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальным выбором для различных погодных условий. С температурным диапазоном от -30 до +50 °С, она гарантирует стабильную работу при экстремальных температурах. Особенности камеры включают в себя купольный корпус белого цвета, который не только придает ей эстетичный внешний вид, но и обеспечивает защиту от вандализма. Встроенная ИК подсветка позволяет записывать четкое изображение даже в полной темноте, а функция день/ночь автоматически переключает работу камеры в зависимости от уровня освещения, обеспечивая непрерывное наблюдение. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) улучшает качество изображения в условиях высококонтрастного освещения, позволяя получать детализированное видео даже при сложном освещении. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 мегапикселя (2560x1440 пикселей), что делает изображение четким и детализированным. HIKVISION поддерживает питание по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и снижает необходимость в дополнительном питании. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное подключение к сети. Однако она не поддерживает карты памяти, опираясь на внешний NVR для хранения видеозаписей. Эта уличная камера видеонаблюдения от бренда HikVision представляет собой надежное и передовое решение для круглосуточного контроля и безопасности на вашем объекте.
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