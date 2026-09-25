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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728352
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
560

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)

Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и прочную конструкцию. Эта камера обладает степенью защиты IP67, что обеспечивает её устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальным выбором для различных погодных условий. С температурным диапазоном от -30 до +50 °С, она гарантирует стабильную работу при экстремальных температурах. Особенности камеры включают в себя купольный корпус белого цвета, который не только придает ей эстетичный внешний вид, но и обеспечивает защиту от вандализма. Встроенная ИК подсветка позволяет записывать четкое изображение даже в полной темноте, а функция день/ночь автоматически переключает работу камеры в зависимости от уровня освещения, обеспечивая непрерывное наблюдение. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) улучшает качество изображения в условиях высококонтрастного освещения, позволяя получать детализированное видео даже при сложном освещении. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 мегапикселя (2560x1440 пикселей), что делает изображение четким и детализированным. HIKVISION поддерживает питание по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и снижает необходимость в дополнительном питании. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное подключение к сети. Однако она не поддерживает карты памяти, опираясь на внешний NVR для хранения видеозаписей. Эта уличная камера видеонаблюдения от бренда HikVision представляет собой надежное и передовое решение для круглосуточного контроля и безопасности на вашем объекте.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и прочную конструкцию. Эта камера обладает степенью защиты IP67, что обеспечивает её устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальным выбором для различных погодных условий. С температурным диапазоном от -30 до +50 °С, она гарантирует стабильную работу при экстремальных температурах. Особенности камеры включают в себя купольный корпус белого цвета, который не только придает ей эстетичный внешний вид, но и обеспечивает защиту от вандализма. Встроенная ИК подсветка позволяет записывать четкое изображение даже в полной темноте, а функция день/ночь автоматически переключает работу камеры в зависимости от уровня освещения, обеспечивая непрерывное наблюдение. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) улучшает качество изображения в условиях высококонтрастного освещения, позволяя получать детализированное видео даже при сложном освещении. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 мегапикселя (2560x1440 пикселей), что делает изображение четким и детализированным. HIKVISION поддерживает питание по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и снижает необходимость в дополнительном питании. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное подключение к сети. Однако она не поддерживает карты памяти, опираясь на внешний NVR для хранения видеозаписей. Эта уличная камера видеонаблюдения от бренда HikVision представляет собой надежное и передовое решение для круглосуточного контроля и безопасности на вашем объекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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