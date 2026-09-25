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Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm)

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Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 1
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 2
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 3
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 4
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 5
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 6
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 7
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 1
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 2
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 3
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 4
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 5
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 6
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 7
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732059
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm)
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm)

Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и устойчивость к экстремальным условиям. Камера выполнена в прочном купольном корпусе белого цвета, что позволяет ей гармонично вписаться в любой экстерьер. Благодаря матрице с разрешением 3 МПикс. и максимальному разрешению 2304x1296 пикселей, данная камера передает четкое и детализированное изображение. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получать качественную картинку даже в условиях сложного освещения. Функция день/ночь и наличие инфракрасной подсветки обеспечивают круглосуточный мониторинг, даже в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальным решением для различных климатических условий. Видеокамера TP-Link не поддерживает карты памяти и Wi-Fi, но оснащена портом RJ-45, что гарантирует надежное подключение и передачу данных по сети. Камера обладает весом 0,55 кг, что делает ее легкой для установки и обслуживания. Идеально подходящая для обеспечения безопасности в уличных условиях, эта камера TP-Link является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и высококачественное решение для видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и устойчивость к экстремальным условиям. Камера выполнена в прочном купольном корпусе белого цвета, что позволяет ей гармонично вписаться в любой экстерьер. Благодаря матрице с разрешением 3 МПикс. и максимальному разрешению 2304x1296 пикселей, данная камера передает четкое и детализированное изображение. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получать качественную картинку даже в условиях сложного освещения. Функция день/ночь и наличие инфракрасной подсветки обеспечивают круглосуточный мониторинг, даже в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальным решением для различных климатических условий. Видеокамера TP-Link не поддерживает карты памяти и Wi-Fi, но оснащена портом RJ-45, что гарантирует надежное подключение и передачу данных по сети. Камера обладает весом 0,55 кг, что делает ее легкой для установки и обслуживания. Идеально подходящая для обеспечения безопасности в уличных условиях, эта камера TP-Link является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и высококачественное решение для видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm) - по цене 4990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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