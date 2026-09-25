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Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm)

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Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 1
Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 2
Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 3
Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 1
  • Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 2
  • Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 3
  • Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm)
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
410

Описание товара Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm)

Видеокамера TP-Link в стильном белом купольном корпусе прекрасно впишется в любой интерьер или экстерьер. Благодаря рабочей температуре от -40 до +60 °С, она уверенно работает даже в самых суровых условиях — жарким летом и в лютый мороз. Аппаратный WDR и чувствительная 3-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткую картинку с разрешением 2304x1296 даже при сложном освещении. ИК-подсветка и функция день/ночь позволяют надёжно вести наблюдение 24/7. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ даёт возможность хранить большие архивы видео прямо на камере. Лёгкий вес — всего 220 грамм — делает монтаж простым и быстрым. Подключение через порт RJ-45 гарантирует стабильную передачу данных без перебоев.

Отзывы о товаре Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link в стильном белом купольном корпусе прекрасно впишется в любой интерьер или экстерьер. Благодаря рабочей температуре от -40 до +60 °С, она уверенно работает даже в самых суровых условиях — жарким летом и в лютый мороз. Аппаратный WDR и чувствительная 3-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткую картинку с разрешением 2304x1296 даже при сложном освещении. ИК-подсветка и функция день/ночь позволяют надёжно вести наблюдение 24/7. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ даёт возможность хранить большие архивы видео прямо на камере. Лёгкий вес — всего 220 грамм — делает монтаж простым и быстрым. Подключение через порт RJ-45 гарантирует стабильную передачу данных без перебоев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Компактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8mm) - по цене 5120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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