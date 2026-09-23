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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
5 490 руб.  7 580 руб. 
Начислим 549 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
5 490 руб. -28%
7 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х58х14
Вес, г.
258

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM

5 Мп мультиформатная уличная видеокамера в полностью металлическом цилиндрическом корпусе. Высокотехнологичный сенсор 1/2.5" CMOS формирует четкое изображение с высокой детализацией (2560х1944). Интеллектуальная ИК-подсветка EXIR до 30м исключает засветку объектов ночью. Пыле- и влагозащита IP67 гарантирует надежность при осадках.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Описание
5 Мп мультиформатная уличная видеокамера в полностью металлическом цилиндрическом корпусе. Высокотехнологичный сенсор 1/2.5" CMOS формирует четкое изображение с высокой детализацией (2560х1944). Интеллектуальная ИК-подсветка EXIR до 30м исключает засветку объектов ночью. Пыле- и влагозащита IP67 гарантирует надежность при осадках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM - по цене 5490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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