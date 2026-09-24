Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675802
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
12х12х11
Вес, г.
650

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm

2-мегапиксельная высокопроизводительная турельная камера. Высокая производительность в ночное время, съемка изображений при сверхнизком освещении до 0.003 люкс. Четкое изображение даже при сильном контровом свете благодаря технологии True WDR 130 дБ. Технология 3D DNR обеспечивает чистое и четкое изображение.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
2-мегапиксельная высокопроизводительная турельная камера. Высокая производительность в ночное время, съемка изображений при сверхнизком освещении до 0.003 люкс. Четкое изображение даже при сильном контровом свете благодаря технологии True WDR 130 дБ. Технология 3D DNR обеспечивает чистое и четкое изображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...