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Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка

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Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка - фото 1
Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка - фото 2
Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Earl Sweatshirt
Альбом (сингл)
Live Laugh Love
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка - фото 1
  • Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка - фото 2
  • Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728224
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624828617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Earl Sweatshirt
Альбом (сингл)
Live Laugh Love
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
gsw vs sac, FORGE, INFATUATION, Gamma (need the <3), WELL DONE!, Live, Static, CRISCO, TOURMALINE, Heavy Metal aka ejecto seato!, exhaust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка

«Live Laugh Love» — новый студийный альбом американского рэпера Эрла Свэтшота. Он следует за его совместным альбомом с The Alchemist «Voir Dire» и четвёртым студийным альбомом «Sick!». Издание на виниле. Альбом базируется на темах благополучия, роста, его философия в названии - «Live Laugh Love». Ирония здесь используется как инструмент юмора, но чувства, стоящие за ней, искренни. Это отражает нынешний образ жизни Эрла, где он выбирает радость, оставаясь при этом верным истине. «LLL» пробуждает ностальгию. Он напоминает нам о времени, когда жизнь была полна простоты и подлинной связи. Но это не слепой оптимизм. Кровь, кишки и тьма существуют рядом с радостью. «LLL» оставляет место противоречиям и всё же выбирает любовь.

Отзывы о товаре Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624828617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Earl Sweatshirt
Альбом (сингл)
Live Laugh Love
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
gsw vs sac, FORGE, INFATUATION, Gamma (need the <3), WELL DONE!, Live, Static, CRISCO, TOURMALINE, Heavy Metal aka ejecto seato!, exhaust
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
«Live Laugh Love» — новый студийный альбом американского рэпера Эрла Свэтшота. Он следует за его совместным альбомом с The Alchemist «Voir Dire» и четвёртым студийным альбомом «Sick!». Издание на виниле. Альбом базируется на темах благополучия, роста, его философия в названии - «Live Laugh Love». Ирония здесь используется как инструмент юмора, но чувства, стоящие за ней, искренни. Это отражает нынешний образ жизни Эрла, где он выбирает радость, оставаясь при этом верным истине. «LLL» пробуждает ностальгию. Он напоминает нам о времени, когда жизнь была полна простоты и подлинной связи. Но это не слепой оптимизм. Кровь, кишки и тьма существуют рядом с радостью. «LLL» оставляет место противоречиям и всё же выбирает любовь.
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