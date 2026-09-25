Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 728196
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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