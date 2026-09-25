Benediction - Scriptures (0727361489212) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Benediction
Альбом (сингл)
Scriptures
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 728193
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361489212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Benediction
Альбом (сингл)
Scriptures
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Iterations Of I, Scriptures In Scarlet, The Crooked Man, Stormcrow, Progenitors Of A New Paradigm, Rabid Carnality, In Our Hands, The Scars, Tear Off These Wings, Embrace The Kill, Neverwhen, The Blight At The End, We Are Legion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Benediction - Scriptures (0727361489212) виниловая пластинка
Очаруйтесь мощным звучанием с виниловой пластинкой "Scriptures" от группы Benediction. Это двойное издание LP погрузит вас в мир глубокого и энергичного металла. "Scriptures" поражает своей силой и атмосферой, которая не оставит равнодушными любителей жанра. Каждый трек на этой пластинке - настоящее произведение искусства, наполненное страстью и музыкальным мастерством. Закажите себе это издание и погрузитесь в атмосферу настоящего металлического звучания. Купить виниловую пластинку "Scriptures" - значит добавить в свою коллекцию нечто по-настоящему особенное.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361489212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Benediction
Альбом (сингл)
Scriptures
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Iterations Of I, Scriptures In Scarlet, The Crooked Man, Stormcrow, Progenitors Of A New Paradigm, Rabid Carnality, In Our Hands, The Scars, Tear Off These Wings, Embrace The Kill, Neverwhen, The Blight At The End, We Are Legion
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Очаруйтесь мощным звучанием с виниловой пластинкой "Scriptures" от группы Benediction. Это двойное издание LP погрузит вас в мир глубокого и энергичного металла. "Scriptures" поражает своей силой и атмосферой, которая не оставит равнодушными любителей жанра. Каждый трек на этой пластинке - настоящее произведение искусства, наполненное страстью и музыкальным мастерством. Закажите себе это издание и погрузитесь в атмосферу настоящего металлического звучания. Купить виниловую пластинку "Scriptures" - значит добавить в свою коллекцию нечто по-настоящему особенное.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Benediction - Scriptures (0727361489212) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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