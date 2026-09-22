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Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254

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Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254 - фото 2
Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254 - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254 - фото 1
  • Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254 - фото 2
  • Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254 - фото 3
  • Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728025
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
327x58x250 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254

Видеорегистраторы Tantos представляют собой передовое решение для качественного видеонаблюдения, обеспечивая высочайшее разрешение записи и множество функциональных возможностей. Эти устройства поддерживают запись в ультравысоком разрешении 3840x2160, что позволяет запечатлеть мельчайшие детали на видео с частотой до 30 кадров в секунду. Регистраторы оснащены широкими возможностями подключения: один разъем HDMI и один VGA обеспечивают высококачественный вывод изображения на различные устройства отображения. Также имеется RCA-разъем для аудио подключения. Поддержка мобильных платформ позволяет удаленно контролировать и управлять системой видеонаблюдения через смартфоны и планшеты, обеспечивая удобный доступ в любой момент времени. Данная модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключать и управлять несколькими камерами одновременно. Максимальное количество записываемых каналов — 8, обеспечивая полный охват и мониторинг необходимых зон. Для хранения данных предусмотрены два отсека для жестких дисков или SSD (накопители не включены в комплект), с интерфейсом SATA и максимальным объемом одного накопителя до 16 ТБ. Это позволяет обеспечить длительное хранение видеоматериалов без необходимости постоянной замены жестких дисков. Важно отметить, что в этой модели отсутствуют PoE порты, что предполагает необходимость в дополнительном блоке питания для подключаемых камер. Видеорегистраторы Tantos — это надежный выбор для создания профессиональной системы видеонаблюдения, обеспечивающий высокое качество изображения, гибкость настроек и широкие возможности подключения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
327x58x250 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы Tantos представляют собой передовое решение для качественного видеонаблюдения, обеспечивая высочайшее разрешение записи и множество функциональных возможностей. Эти устройства поддерживают запись в ультравысоком разрешении 3840x2160, что позволяет запечатлеть мельчайшие детали на видео с частотой до 30 кадров в секунду. Регистраторы оснащены широкими возможностями подключения: один разъем HDMI и один VGA обеспечивают высококачественный вывод изображения на различные устройства отображения. Также имеется RCA-разъем для аудио подключения. Поддержка мобильных платформ позволяет удаленно контролировать и управлять системой видеонаблюдения через смартфоны и планшеты, обеспечивая удобный доступ в любой момент времени. Данная модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключать и управлять несколькими камерами одновременно. Максимальное количество записываемых каналов — 8, обеспечивая полный охват и мониторинг необходимых зон. Для хранения данных предусмотрены два отсека для жестких дисков или SSD (накопители не включены в комплект), с интерфейсом SATA и максимальным объемом одного накопителя до 16 ТБ. Это позволяет обеспечить длительное хранение видеоматериалов без необходимости постоянной замены жестких дисков. Важно отметить, что в этой модели отсутствуют PoE порты, что предполагает необходимость в дополнительном блоке питания для подключаемых камер. Видеорегистраторы Tantos — это надежный выбор для создания профессиональной системы видеонаблюдения, обеспечивающий высокое качество изображения, гибкость настроек и широкие возможности подключения.
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