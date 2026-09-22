Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Tantos TSr-NV16254
Видеорегистраторы Tantos представляют собой передовое решение для качественного видеонаблюдения, обеспечивая высочайшее разрешение записи и множество функциональных возможностей. Эти устройства поддерживают запись в ультравысоком разрешении 3840x2160, что позволяет запечатлеть мельчайшие детали на видео с частотой до 30 кадров в секунду. Регистраторы оснащены широкими возможностями подключения: один разъем HDMI и один VGA обеспечивают высококачественный вывод изображения на различные устройства отображения. Также имеется RCA-разъем для аудио подключения. Поддержка мобильных платформ позволяет удаленно контролировать и управлять системой видеонаблюдения через смартфоны и планшеты, обеспечивая удобный доступ в любой момент времени. Данная модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключать и управлять несколькими камерами одновременно. Максимальное количество записываемых каналов — 8, обеспечивая полный охват и мониторинг необходимых зон. Для хранения данных предусмотрены два отсека для жестких дисков или SSD (накопители не включены в комплект), с интерфейсом SATA и максимальным объемом одного накопителя до 16 ТБ. Это позволяет обеспечить длительное хранение видеоматериалов без необходимости постоянной замены жестких дисков. Важно отметить, что в этой модели отсутствуют PoE порты, что предполагает необходимость в дополнительном блоке питания для подключаемых камер. Видеорегистраторы Tantos — это надежный выбор для создания профессиональной системы видеонаблюдения, обеспечивающий высокое качество изображения, гибкость настроек и широкие возможности подключения.
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