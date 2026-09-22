Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver
Смартфон Xiaomi – это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и высокую производительность. Оснащен мощным аккумулятором на основе кремний-углеродной технологии (Si-C) емкостью 6500 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Изделие поддерживает Bluetooth версии 5.4 для быстрой и стабильной передачи данных. Смартфон работает на базе операционной системы Android и управляется восьмиядерным процессором, что обеспечивает быструю обработку данных и плавную работу приложений. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а встроенная память – внушительные 512 Гб, что позволяет хранить большой объем файлов и устанавливать множество приложений. Диагональ экрана 6,83 дюйма предлагает великолепное качество изображения и комфорт при просмотре контента. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и имеет класс защиты IP68, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Для любителей мобильной фотографии предусмотрены две основные камеры, которые позволяют снимать четкие и качественные снимки. Навигационная система поддерживает сразу четыре спутниковые системы: GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou, обеспечивая точное позиционирование. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами и 4G LTE, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет. Несмотря на все эти мощные характеристики, устройство остается легким и удобным – его вес составляет всего 205,9 грамма. Это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и инновации.
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