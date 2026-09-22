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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver

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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 1
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 2
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 3
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 4
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 5
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 6
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 7
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 8
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 9
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 10
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 8
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 9
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 10
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
28 620 руб.  43 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727483
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver

Смартфон Xiaomi – это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и высокую производительность. Оснащен мощным аккумулятором на основе кремний-углеродной технологии (Si-C) емкостью 6500 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Изделие поддерживает Bluetooth версии 5.4 для быстрой и стабильной передачи данных. Смартфон работает на базе операционной системы Android и управляется восьмиядерным процессором, что обеспечивает быструю обработку данных и плавную работу приложений. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а встроенная память – внушительные 512 Гб, что позволяет хранить большой объем файлов и устанавливать множество приложений. Диагональ экрана 6,83 дюйма предлагает великолепное качество изображения и комфорт при просмотре контента. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и имеет класс защиты IP68, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Для любителей мобильной фотографии предусмотрены две основные камеры, которые позволяют снимать четкие и качественные снимки. Навигационная система поддерживает сразу четыре спутниковые системы: GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou, обеспечивая точное позиционирование. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами и 4G LTE, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет. Несмотря на все эти мощные характеристики, устройство остается легким и удобным – его вес составляет всего 205,9 грамма. Это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и инновации.

Отзывы о товаре Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Silver




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi – это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и высокую производительность. Оснащен мощным аккумулятором на основе кремний-углеродной технологии (Si-C) емкостью 6500 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Изделие поддерживает Bluetooth версии 5.4 для быстрой и стабильной передачи данных. Смартфон работает на базе операционной системы Android и управляется восьмиядерным процессором, что обеспечивает быструю обработку данных и плавную работу приложений. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а встроенная память – внушительные 512 Гб, что позволяет хранить большой объем файлов и устанавливать множество приложений. Диагональ экрана 6,83 дюйма предлагает великолепное качество изображения и комфорт при просмотре контента. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и имеет класс защиты IP68, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Для любителей мобильной фотографии предусмотрены две основные камеры, которые позволяют снимать четкие и качественные снимки. Навигационная система поддерживает сразу четыре спутниковые системы: GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou, обеспечивая точное позиционирование. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами и 4G LTE, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет. Несмотря на все эти мощные характеристики, устройство остается легким и удобным – его вес составляет всего 205,9 грамма. Это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и инновации.
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Отзывы


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