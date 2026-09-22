Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвеска
Материал
металл
Цвет
сталь
Комлектация
подвеска, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
В наличии
Код товара: 727294
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Загружаем...
1 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
8
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
40
Описание товара Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox 4.1859 позволяет освободить руки при работе. Благодаря креплению Multiclip подвеска надежно крепится на ремне. Карабин легко открывается без применения дополнительной силы.
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Бренд
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
8
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox 4.1859 позволяет освободить руки при работе. Благодаря креплению Multiclip подвеска надежно крепится на ремне. Карабин легко открывается без применения дополнительной силы.
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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