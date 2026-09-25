Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Комплектация
нож, коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 742751
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Загружаем...
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1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
23.5
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х3
Вес, г.
272
Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ СТИЛЕТ 47716 - режущий инструмент хозяйственного или туристического назначения. Острое лезвие имеет форму кинжала, во время неиспользования убирается в рукоятку, а во время работы надёжно фиксируется при помощи специальной защёлки. Этот нож удобно носить на поясе, пристегнув при помощи клипсы, его длина в сложенном состоянии составляет - 127 мм.
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Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
23.5
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ СТИЛЕТ 47716 - режущий инструмент хозяйственного или туристического назначения. Острое лезвие имеет форму кинжала, во время неиспользования убирается в рукоятку, а во время работы надёжно фиксируется при помощи специальной защёлки. Этот нож удобно носить на поясе, пристегнув при помощи клипсы, его длина в сложенном состоянии составляет - 127 мм.
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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