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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка купить с доставкой в Москве
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 3
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 4
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Комплектация
нож, коробка
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 3
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 4
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Длина, см
22
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
286

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка

Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ НОРМАНН 47714 - режущий инструмент бытового и туристического назначения. Используется для приготовления и обработки пищи в дороге, во время отдыха или работы на природе. Это удобная конструкция, клинок во время неиспользования убирается в рукоятку, что предотвращает травмирование.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Длина, см
22
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ НОРМАНН 47714 - режущий инструмент бытового и туристического назначения. Используется для приготовления и обработки пищи в дороге, во время отдыха или работы на природе. Это удобная конструкция, клинок во время неиспользования убирается в рукоятку, что предотвращает травмирование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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