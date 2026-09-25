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Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев купить с доставкой в Москве
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 3
Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, алюминий, древесина
Количество функций
1
Цвет
зеленый, коричневый, серый
Комплектация
нож, коробка
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 3
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий, древесина
Количество функций
1
Цвет
зеленый, коричневый, серый
Длина, см
20.5
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
251

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев

Универсальный складной нож для любителей кемпинга и активного отдыха, выделяющийся текстурированной комбинированной рукоятью для надежного хвата мокрыми руками.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий, древесина
Количество функций
1
Цвет
зеленый, коричневый, серый
Длина, см
20.5
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный складной нож для любителей кемпинга и активного отдыха, выделяющийся текстурированной комбинированной рукоятью для надежного хвата мокрыми руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 95 мм, металлическая рукоятка с дерев - этот товар вы можете купить по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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