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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны купить с доставкой в Москве
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 3
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 4
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 5
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Комплектация
нож, блистер
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 3
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 4
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 5
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
19
Комплектация
нож, блистер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х2
Вес, г.
160

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны

Аккуратный складной нож с узким обухом и прямыми спусками, созданный для точного реза и удобного скрытого ношения в кармане.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
19
Комплектация
нож, блистер
Страна производитель
Китай
Описание
Аккуратный складной нож с узким обухом и прямыми спусками, созданный для точного реза и удобного скрытого ношения в кармане.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм, металлическая рукоятка с деревянны - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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