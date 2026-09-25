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Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка купить с доставкой в Москве
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 3
Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 4
Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь
Количество функций
1
Цвет
черный
Комплектация
нож, коробка
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 3
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 4
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
341

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка

Тяжелый, цельнометаллический складной нож тактического типа с полностью стальной эргономичной рукоятью и антибликовым защитным покрытием клинка.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Тяжелый, цельнометаллический складной нож тактического типа с полностью стальной эргономичной рукоятью и антибликовым защитным покрытием клинка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - стоимость товара 1410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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