Портативная колонка BQ PBS4004 Khaki
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
В наличии
Код товара: 727148
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 290 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная колонка BQ PBS4004 Khaki
Портативная колонка BQ PBS4004 Khaki
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Портативная колонка BQ PBS4004 Khaki
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Портативная колонка BQ PBS4004 Khaki - по цене 4290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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