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Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283)

24 Отзывы
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Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 1
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 2
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 3
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 4
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 5
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 6
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 7
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 8
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 9
Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
24
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571116
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
24
Тип элементов питания
Li-Ion
Габаритные размеры
283x124x123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х14
Вес, кг.
1.24

Описание товара Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283)

Беспроводная колонка PS-340 от финской компании SVEN — настоящая находка для тех, кто одинаково сильно любит музыку и активный образ жизни. Акустика легко переносится с места на место благодаря эргономичному корпусу и специальному ремню, но при этом имеет солидные размеры 284?124?123 мм и массу 1, 8 кг. Это позволило разместить внутри корпуса усилитель мощностью 24 (2?12) Вт и пару крупных динамиков диаметром 70 мм. В итоге модель сохранила статус портативной, но при этом способна обеспечить громкий и детализированный звук в любом месте — от вечеринки на даче до кемпинга где-нибудь на природе. Акустика для по-настоящему активных людей просто обязана иметь защиту от воды и легко переносить не только эксплуатацию возле водоема или бассейна, но и проливной дождь. PS-340 имеет защиту уровня IPx6, то есть способна выдержать направленные на нее струи воды — она не подведет и поддержит веселой музыкой даже в самых сложных погодных условиях. За автономную работу отвечает аккумулятор повышенной емкости 3600 мА·ч — колонка будет радовать вас долгие часы без необходимости подзарядки. К внешним источникам звука PS-340 подключается при помощи Bluetooth, но это далеко не единственная опция — разработчики SVEN остаются верны себе и предлагают полный спектр вариантов работы устройства. Конечно же, можно использовать провод ради достижения большей стабильности соединения и экономии заряда аккумулятора гаджетов. Также портативная акустика может работать в полностью автономном режиме и воспроизводить звук с внешних накопителей USB-flash. Ну а если музыки с собой не оказалось, всегда придет на помощь встроенный FM-приемник. А еще SVEN PS-340 очень здорово покупать с кем-нибудь из друзей, ведь две колонки можно одновременно подключить посредством Bluetooth к одному гаджету, чтобы получить более объемный и громкий звук — совместные вечеринки станут еще ярче и громче. Ну и в качестве «финального аккорда» стоит упомянуть яркую разноцветную подсветку динамиков устройства, помогающую создать приятную атмосферу и на дружеской вечеринке, и на романтическом свидании под легкую музыку. Портативная акустика SVEN PS-340 готова сопровождать вас повсюду, куда бы вы ни отправились. А пока она ждет вас на полках крупных магазинов электроники и бытовой техники — продажи уже стартовали.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественный аппарат,оказался больше чем ожидала, но это к лучшему,басы мягкие, не репит, муж доволен. Дополню позднее как будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Аааа крутая калонка, басс вообще прям на повал, чистота звука круто
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенная колонка, за свои деньги очень хороший звук!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, ребенок доволен как слон
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис Я.

Достоинства:


Комментарий:
качество чуть выше среднего за эту сумму идеально
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось ,не очень громкая но этого достаточно.проработала примерно 6 часов на средней громкости.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Альфир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, для такой колонки...
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все супер колонка кайф к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
колонка ушла на подарок ) студент счастлив )
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Гарантийного талона, руководства пользователя и ремешка для переноски не было.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы нормальная калоночка работает не плохо за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, колонка кайфарик
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
звук норм низкие присутствуют .
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Колесников В.

Достоинства:


Комментарий:
долго не писал отзыв по итогу даю оценку на 4 + не для дискотеки . для дома качеств звук рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Звук конечно не ахти. Без телефонного эквалайзера слушать неприятно. Так понимаю, что упор сделан на низкие частоты, средних и высоких почти нет. Неудобное переключение между входящими сигналами и переключение между радиостанциями. Но если настроить эквалайзер на тел. и все время слушать по Блютузу, то вроде уже и не так плохо. второй раз бы не купил. Сманила низкая цена ).
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Рашит М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная. Звук для такой малышки громкий, басы есть. Аккумулятор слабый, на полной громкости на 1 час примерно хватает.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонка сделана хорошо. хороший ремешок. звук нормальный,можно было бы и лучше. играет не сильно громко. на всю громкость хрепит . нужно немного повозиться с настройками и вроде норм. пацану на велике гонять пойдёт. и цена не жалко если и разобьёт. своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонка не плохая но мне не понравилось качество звука
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Акбарбек Б.

Достоинства:


Комментарий:
звучит хорошо жирный бас отличный качество рекомендую лучше чем jbl flip 6
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
V Z.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хороша. Звук приличный. Паспорт очень мелко напечатан.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
артём х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший звук Думал приедет Средний приехал довольно большой
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Георгий П.

Достоинства:


Комментарий:
колонка имба дальше посмотрим на сколько хватит



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
24
Тип элементов питания
Li-Ion
Габаритные размеры
283x124x123
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная колонка PS-340 от финской компании SVEN — настоящая находка для тех, кто одинаково сильно любит музыку и активный образ жизни. Акустика легко переносится с места на место благодаря эргономичному корпусу и специальному ремню, но при этом имеет солидные размеры 284?124?123 мм и массу 1, 8 кг. Это позволило разместить внутри корпуса усилитель мощностью 24 (2?12) Вт и пару крупных динамиков диаметром 70 мм. В итоге модель сохранила статус портативной, но при этом способна обеспечить громкий и детализированный звук в любом месте — от вечеринки на даче до кемпинга где-нибудь на природе. Акустика для по-настоящему активных людей просто обязана иметь защиту от воды и легко переносить не только эксплуатацию возле водоема или бассейна, но и проливной дождь. PS-340 имеет защиту уровня IPx6, то есть способна выдержать направленные на нее струи воды — она не подведет и поддержит веселой музыкой даже в самых сложных погодных условиях. За автономную работу отвечает аккумулятор повышенной емкости 3600 мА·ч — колонка будет радовать вас долгие часы без необходимости подзарядки. К внешним источникам звука PS-340 подключается при помощи Bluetooth, но это далеко не единственная опция — разработчики SVEN остаются верны себе и предлагают полный спектр вариантов работы устройства. Конечно же, можно использовать провод ради достижения большей стабильности соединения и экономии заряда аккумулятора гаджетов. Также портативная акустика может работать в полностью автономном режиме и воспроизводить звук с внешних накопителей USB-flash. Ну а если музыки с собой не оказалось, всегда придет на помощь встроенный FM-приемник. А еще SVEN PS-340 очень здорово покупать с кем-нибудь из друзей, ведь две колонки можно одновременно подключить посредством Bluetooth к одному гаджету, чтобы получить более объемный и громкий звук — совместные вечеринки станут еще ярче и громче. Ну и в качестве «финального аккорда» стоит упомянуть яркую разноцветную подсветку динамиков устройства, помогающую создать приятную атмосферу и на дружеской вечеринке, и на романтическом свидании под легкую музыку. Портативная акустика SVEN PS-340 готова сопровождать вас повсюду, куда бы вы ни отправились. А пока она ждет вас на полках крупных магазинов электроники и бытовой техники — продажи уже стартовали.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественный аппарат,оказался больше чем ожидала, но это к лучшему,басы мягкие, не репит, муж доволен. Дополню позднее как будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Аааа крутая калонка, басс вообще прям на повал, чистота звука круто
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенная колонка, за свои деньги очень хороший звук!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, ребенок доволен как слон
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис Я.

Достоинства:


Комментарий:
качество чуть выше среднего за эту сумму идеально
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось ,не очень громкая но этого достаточно.проработала примерно 6 часов на средней громкости.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Альфир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, для такой колонки...
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все супер колонка кайф к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
колонка ушла на подарок ) студент счастлив )
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Гарантийного талона, руководства пользователя и ремешка для переноски не было.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы нормальная калоночка работает не плохо за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, колонка кайфарик
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
звук норм низкие присутствуют .
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Колесников В.

Достоинства:


Комментарий:
долго не писал отзыв по итогу даю оценку на 4 + не для дискотеки . для дома качеств звук рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Звук конечно не ахти. Без телефонного эквалайзера слушать неприятно. Так понимаю, что упор сделан на низкие частоты, средних и высоких почти нет. Неудобное переключение между входящими сигналами и переключение между радиостанциями. Но если настроить эквалайзер на тел. и все время слушать по Блютузу, то вроде уже и не так плохо. второй раз бы не купил. Сманила низкая цена ).
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Рашит М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная. Звук для такой малышки громкий, басы есть. Аккумулятор слабый, на полной громкости на 1 час примерно хватает.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонка сделана хорошо. хороший ремешок. звук нормальный,можно было бы и лучше. играет не сильно громко. на всю громкость хрепит . нужно немного повозиться с настройками и вроде норм. пацану на велике гонять пойдёт. и цена не жалко если и разобьёт. своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонка не плохая но мне не понравилось качество звука
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Акбарбек Б.

Достоинства:


Комментарий:
звучит хорошо жирный бас отличный качество рекомендую лучше чем jbl flip 6
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
V Z.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хороша. Звук приличный. Паспорт очень мелко напечатан.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
артём х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший звук Думал приедет Средний приехал довольно большой
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Георгий П.

Достоинства:


Комментарий:
колонка имба дальше посмотрим на сколько хватит


Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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