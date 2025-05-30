Описание товара Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283)

Беспроводная колонка PS-340 от финской компании SVEN — настоящая находка для тех, кто одинаково сильно любит музыку и активный образ жизни. Акустика легко переносится с места на место благодаря эргономичному корпусу и специальному ремню, но при этом имеет солидные размеры 284?124?123 мм и массу 1, 8 кг. Это позволило разместить внутри корпуса усилитель мощностью 24 (2?12) Вт и пару крупных динамиков диаметром 70 мм. В итоге модель сохранила статус портативной, но при этом способна обеспечить громкий и детализированный звук в любом месте — от вечеринки на даче до кемпинга где-нибудь на природе. Акустика для по-настоящему активных людей просто обязана иметь защиту от воды и легко переносить не только эксплуатацию возле водоема или бассейна, но и проливной дождь. PS-340 имеет защиту уровня IPx6, то есть способна выдержать направленные на нее струи воды — она не подведет и поддержит веселой музыкой даже в самых сложных погодных условиях. За автономную работу отвечает аккумулятор повышенной емкости 3600 мА·ч — колонка будет радовать вас долгие часы без необходимости подзарядки. К внешним источникам звука PS-340 подключается при помощи Bluetooth, но это далеко не единственная опция — разработчики SVEN остаются верны себе и предлагают полный спектр вариантов работы устройства. Конечно же, можно использовать провод ради достижения большей стабильности соединения и экономии заряда аккумулятора гаджетов. Также портативная акустика может работать в полностью автономном режиме и воспроизводить звук с внешних накопителей USB-flash. Ну а если музыки с собой не оказалось, всегда придет на помощь встроенный FM-приемник. А еще SVEN PS-340 очень здорово покупать с кем-нибудь из друзей, ведь две колонки можно одновременно подключить посредством Bluetooth к одному гаджету, чтобы получить более объемный и громкий звук — совместные вечеринки станут еще ярче и громче. Ну и в качестве «финального аккорда» стоит упомянуть яркую разноцветную подсветку динамиков устройства, помогающую создать приятную атмосферу и на дружеской вечеринке, и на романтическом свидании под легкую музыку. Портативная акустика SVEN PS-340 готова сопровождать вас повсюду, куда бы вы ни отправились. А пока она ждет вас на полках крупных магазинов электроники и бытовой техники — продажи уже стартовали.