Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283)
Беспроводная колонка PS-340 от финской компании SVEN — настоящая находка для тех, кто одинаково сильно любит музыку и активный образ жизни. Акустика легко переносится с места на место благодаря эргономичному корпусу и специальному ремню, но при этом имеет солидные размеры 284?124?123 мм и массу 1, 8 кг. Это позволило разместить внутри корпуса усилитель мощностью 24 (2?12) Вт и пару крупных динамиков диаметром 70 мм. В итоге модель сохранила статус портативной, но при этом способна обеспечить громкий и детализированный звук в любом месте — от вечеринки на даче до кемпинга где-нибудь на природе. Акустика для по-настоящему активных людей просто обязана иметь защиту от воды и легко переносить не только эксплуатацию возле водоема или бассейна, но и проливной дождь. PS-340 имеет защиту уровня IPx6, то есть способна выдержать направленные на нее струи воды — она не подведет и поддержит веселой музыкой даже в самых сложных погодных условиях. За автономную работу отвечает аккумулятор повышенной емкости 3600 мА·ч — колонка будет радовать вас долгие часы без необходимости подзарядки. К внешним источникам звука PS-340 подключается при помощи Bluetooth, но это далеко не единственная опция — разработчики SVEN остаются верны себе и предлагают полный спектр вариантов работы устройства. Конечно же, можно использовать провод ради достижения большей стабильности соединения и экономии заряда аккумулятора гаджетов. Также портативная акустика может работать в полностью автономном режиме и воспроизводить звук с внешних накопителей USB-flash. Ну а если музыки с собой не оказалось, всегда придет на помощь встроенный FM-приемник. А еще SVEN PS-340 очень здорово покупать с кем-нибудь из друзей, ведь две колонки можно одновременно подключить посредством Bluetooth к одному гаджету, чтобы получить более объемный и громкий звук — совместные вечеринки станут еще ярче и громче. Ну и в качестве «финального аккорда» стоит упомянуть яркую разноцветную подсветку динамиков устройства, помогающую создать приятную атмосферу и на дружеской вечеринке, и на романтическом свидании под легкую музыку. Портативная акустика SVEN PS-340 готова сопровождать вас повсюду, куда бы вы ни отправились. А пока она ждет вас на полках крупных магазинов электроники и бытовой техники — продажи уже стартовали.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный аппарат,оказался больше чем ожидала, но это к лучшему,басы мягкие, не репит, муж доволен. Дополню позднее как будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Аааа крутая калонка, басс вообще прям на повал, чистота звука круто
Достоинства:
Комментарий:
Офигенная колонка, за свои деньги очень хороший звук!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, ребенок доволен как слон
Достоинства:
Комментарий:
качество чуть выше среднего за эту сумму идеально
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось ,не очень громкая но этого достаточно.проработала примерно 6 часов на средней громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, для такой колонки...
Достоинства:
Комментарий:
все супер колонка кайф к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка ушла на подарок ) студент счастлив )
Достоинства:
Комментарий:
Гарантийного талона, руководства пользователя и ремешка для переноски не было.
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы нормальная калоночка работает не плохо за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, колонка кайфарик
Достоинства:
Комментарий:
звук норм низкие присутствуют .
Достоинства:
Комментарий:
долго не писал отзыв по итогу даю оценку на 4 + не для дискотеки . для дома качеств звук рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук конечно не ахти. Без телефонного эквалайзера слушать неприятно. Так понимаю, что упор сделан на низкие частоты, средних и высоких почти нет. Неудобное переключение между входящими сигналами и переключение между радиостанциями. Но если настроить эквалайзер на тел. и все время слушать по Блютузу, то вроде уже и не так плохо. второй раз бы не купил. Сманила низкая цена ).
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная. Звук для такой малышки громкий, басы есть. Аккумулятор слабый, на полной громкости на 1 час примерно хватает.
Достоинства:
Комментарий:
колонка сделана хорошо. хороший ремешок. звук нормальный,можно было бы и лучше. играет не сильно громко. на всю громкость хрепит . нужно немного повозиться с настройками и вроде норм. пацану на велике гонять пойдёт. и цена не жалко если и разобьёт. своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
колонка не плохая но мне не понравилось качество звука
Достоинства:
Комментарий:
звучит хорошо жирный бас отличный качество рекомендую лучше чем jbl flip 6
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хороша. Звук приличный. Паспорт очень мелко напечатан.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший звук Думал приедет Средний приехал довольно большой
Достоинства:
Комментарий:
колонка имба дальше посмотрим на сколько хватит
Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-340 2.0 чёрные (SV-021283)
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный аппарат,оказался больше чем ожидала, но это к лучшему,басы мягкие, не репит, муж доволен. Дополню позднее как будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Аааа крутая калонка, басс вообще прям на повал, чистота звука круто
Достоинства:
Комментарий:
Офигенная колонка, за свои деньги очень хороший звук!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, ребенок доволен как слон
Достоинства:
Комментарий:
качество чуть выше среднего за эту сумму идеально
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось ,не очень громкая но этого достаточно.проработала примерно 6 часов на средней громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, для такой колонки...
Достоинства:
Комментарий:
все супер колонка кайф к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка ушла на подарок ) студент счастлив )
Достоинства:
Комментарий:
Гарантийного талона, руководства пользователя и ремешка для переноски не было.
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы нормальная калоночка работает не плохо за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, колонка кайфарик
Достоинства:
Комментарий:
звук норм низкие присутствуют .
Достоинства:
Комментарий:
долго не писал отзыв по итогу даю оценку на 4 + не для дискотеки . для дома качеств звук рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук конечно не ахти. Без телефонного эквалайзера слушать неприятно. Так понимаю, что упор сделан на низкие частоты, средних и высоких почти нет. Неудобное переключение между входящими сигналами и переключение между радиостанциями. Но если настроить эквалайзер на тел. и все время слушать по Блютузу, то вроде уже и не так плохо. второй раз бы не купил. Сманила низкая цена ).
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная. Звук для такой малышки громкий, басы есть. Аккумулятор слабый, на полной громкости на 1 час примерно хватает.
Достоинства:
Комментарий:
колонка сделана хорошо. хороший ремешок. звук нормальный,можно было бы и лучше. играет не сильно громко. на всю громкость хрепит . нужно немного повозиться с настройками и вроде норм. пацану на велике гонять пойдёт. и цена не жалко если и разобьёт. своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
колонка не плохая но мне не понравилось качество звука
Достоинства:
Комментарий:
звучит хорошо жирный бас отличный качество рекомендую лучше чем jbl flip 6
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хороша. Звук приличный. Паспорт очень мелко напечатан.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший звук Думал приедет Средний приехал довольно большой
Достоинства:
Комментарий:
колонка имба дальше посмотрим на сколько хватит