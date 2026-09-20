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Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B)

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Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 1
Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 2
Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 3
Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 1
  • Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 2
  • Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 3
  • Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582186
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
подсветка
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
138x198x93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, г.
540

Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B)

Портативная акустика Digma – это стильное и компактное устройство, которое обеспечивает высококачественное звучание в любых условиях. Весом всего 0,54 кг, эта колонка легко помещается в сумку или рюкзак, что делает её идеальным спутником для прогулок и путешествий. С мощностью 10 Вт она способна наполнить пространство насыщенными звуками. Колонка оснащена долговечным литий-ионным аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч, который обеспечивает до 5 часов непрерывной работы. Это позволяет долго наслаждаться музыкой без необходимости частой подзарядки. Устройство получает питание как от сети, так и от аккумулятора, добавляя удобства в использовании. Портативная акустика Digma имеет один полос акустической системы и характеризуется высоким отношением сигнал/шум в 96 дБ, что гарантирует чистоту и чёткость воспроизводимого звука. Для большего удобства в эксплуатации предусмотрены линейный AUX вход, USB порт и разъём для карт памяти, что обеспечивает широкий спектр возможностей подключения и воспроизведения аудио. Корпус выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, придающем устройству современный вид. Отсутствие дисплея компенсируется простотой и лёгкостью управления, позволяя быстро настраиваться и наслаждаться музыкой. Эта портативная колонка Digma станет отличным выбором для тех, кто ценит мобильность, качество звучания и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
подсветка
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
138x198x93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Digma – это стильное и компактное устройство, которое обеспечивает высококачественное звучание в любых условиях. Весом всего 0,54 кг, эта колонка легко помещается в сумку или рюкзак, что делает её идеальным спутником для прогулок и путешествий. С мощностью 10 Вт она способна наполнить пространство насыщенными звуками. Колонка оснащена долговечным литий-ионным аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч, который обеспечивает до 5 часов непрерывной работы. Это позволяет долго наслаждаться музыкой без необходимости частой подзарядки. Устройство получает питание как от сети, так и от аккумулятора, добавляя удобства в использовании. Портативная акустика Digma имеет один полос акустической системы и характеризуется высоким отношением сигнал/шум в 96 дБ, что гарантирует чистоту и чёткость воспроизводимого звука. Для большего удобства в эксплуатации предусмотрены линейный AUX вход, USB порт и разъём для карт памяти, что обеспечивает широкий спектр возможностей подключения и воспроизведения аудио. Корпус выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, придающем устройству современный вид. Отсутствие дисплея компенсируется простотой и лёгкостью управления, позволяя быстро настраиваться и наслаждаться музыкой. Эта портативная колонка Digma станет отличным выбором для тех, кто ценит мобильность, качество звучания и функциональность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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