Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B)
Портативная акустика Digma – это стильное и компактное устройство, которое обеспечивает высококачественное звучание в любых условиях. Весом всего 0,54 кг, эта колонка легко помещается в сумку или рюкзак, что делает её идеальным спутником для прогулок и путешествий. С мощностью 10 Вт она способна наполнить пространство насыщенными звуками. Колонка оснащена долговечным литий-ионным аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч, который обеспечивает до 5 часов непрерывной работы. Это позволяет долго наслаждаться музыкой без необходимости частой подзарядки. Устройство получает питание как от сети, так и от аккумулятора, добавляя удобства в использовании. Портативная акустика Digma имеет один полос акустической системы и характеризуется высоким отношением сигнал/шум в 96 дБ, что гарантирует чистоту и чёткость воспроизводимого звука. Для большего удобства в эксплуатации предусмотрены линейный AUX вход, USB порт и разъём для карт памяти, что обеспечивает широкий спектр возможностей подключения и воспроизведения аудио. Корпус выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, придающем устройству современный вид. Отсутствие дисплея компенсируется простотой и лёгкостью управления, позволяя быстро настраиваться и наслаждаться музыкой. Эта портативная колонка Digma станет отличным выбором для тех, кто ценит мобильность, качество звучания и функциональность в одном устройстве.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПортативная акустика Defender Q1 65301
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитПортативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитПортативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитПортативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B)
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитПортативная акустика SmartBuy PHOENIX, 16Вт SBS-5490
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитПортативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитПортативная акустика Defender G24 (65124)
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитПортативная акустика Defender Union 20Вт 65139
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитПортативная акустика Defender Aurora S12 65415
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитПортативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851
-
В наличииЦена 2 799 руб.700 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Digma D-PS1500 черный (SP1500B)