Top.Mail.Ru
Портативная акустика Defender G36 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Defender G36

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Defender G36 - фото 1
Портативная акустика Defender G36 - фото 2
Портативная акустика Defender G36 - фото 3
Портативная акустика Defender G36 - фото 4
Портативная акустика Defender G36 - фото 5
Портативная акустика Defender G36 - фото 6
Портативная акустика Defender G36 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звук
моно
Мощность, Вт
5
  • Портативная акустика Defender G36 - фото 1
  • Портативная акустика Defender G36 - фото 2
  • Портативная акустика Defender G36 - фото 3
  • Портативная акустика Defender G36 - фото 4
  • Портативная акустика Defender G36 - фото 5
  • Портативная акустика Defender G36 - фото 6
  • Портативная акустика Defender G36 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Defender G36
810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Особенности
поддержка карт памяти Micro-SD
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
153х75х75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х8
Вес, г.
600

Описание товара Портативная акустика Defender G36

Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Отвечайте на звонки и разговаривайте, не подходя к телефону. Встроенный микрофон позволяет общаться через колонку - так, как будто вы говорите по телефону в режиме громкой связи.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender G36




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Особенности
поддержка карт памяти Micro-SD
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
153х75х75
Страна производитель
Китай
Описание
Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Отвечайте на звонки и разговаривайте, не подходя к телефону. Встроенный микрофон позволяет общаться через колонку - так, как будто вы говорите по телефону в режиме громкой связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender G36 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...