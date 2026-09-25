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Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114

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Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114 - фото 2
Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742889
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
8
Габаритные размеры, мм
183 ? 140 ? 140
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114

Портативная акустика DEFENDER — компактный и лёгкий источник звука для повседневного использования. Моноформат с одним динамиком и мощностью 15 Вт обеспечивает выразительное звучание, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч рассчитан на работу до 8 часов — удобно слушать музыку без постоянного подключения к сети. Для воспроизведения доступны Bluetooth, USB и разъём для карт памяти, а линейный AUX-вход расширяет варианты подключения. Предусмотрен и разъём для наушников. При весе всего 0,7 кг акустику легко брать с собой.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
8
Габаритные размеры, мм
183 ? 140 ? 140
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика DEFENDER — компактный и лёгкий источник звука для повседневного использования. Моноформат с одним динамиком и мощностью 15 Вт обеспечивает выразительное звучание, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч рассчитан на работу до 8 часов — удобно слушать музыку без постоянного подключения к сети. Для воспроизведения доступны Bluetooth, USB и разъём для карт памяти, а линейный AUX-вход расширяет варианты подключения. Предусмотрен и разъём для наушников. При весе всего 0,7 кг акустику легко брать с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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